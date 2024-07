Partido dos Trabalhadores irá oficializar a candidatura do advogado e empresário Bruno Arena, tendo como provável vice o economista ‘Fefeu’

publicado em 24/07/2024

O PT, de Lula e Bruno Arena, foi o primeiro a agendar a convenção nas eleições deste ano para o dia 28 de julho (Foto: Redes sociais)

Da redação

O PT (Partido dos Trabalhadores) irá abrir oficialmente a agenda de convenções partidárias em Votuporanga. A sigla foi a primeira a cravar a data e irá reunir os filiados no próximo domingo (28) para oficializar a candidatura do advogado e empresário Bruno Arena a prefeito, tendo como provável vice o economista João Alfredo Leite Miranda Botelho, mais conhecido como “Fefeu” (PV).

A convenção, que também irá reunir outros quatro partidos da Federação e da base aliada (PV, PC do B, Rede e PDT), será realizada no CPP (Centro do Professorado Paulista), de frente à escola Manoel Lobo, a partir das 15h. Lideranças locais e regionais de esquerda são aguardadas em apoio à candidatura.

“Ainda estamos acertando alguns detalhes e isso deve passar por uma votação interna, mas acredito que até a convenção devemos oficializar o Fefeu como vice em nossa chapa”, disse o presidente do PT, Guilherme Beraramo Gasques, ao ser procurado pelo A Cidade.

Além de oficializar os nomes de Bruno Arena e Fefeu, o PT e os partidos da base devem confirmar também os nomes de seus candidatos a vereador.

PSD

Outro partido que também já confirmou a data da convenção foi o PSD, que irá oficializar a candidatura do prefeito Jorge Seba à reeleição. O encontro foi agendado para o dia 3 de agosto (um sábado), em local ainda a ser confirmado. Até lá, os partidos da base aliada devem confirmar também a indicação do vice para a chapa.

Avante

Já o Avante, do ex-vereador e advogado Hery Kattwinkel, marcou a sua convenção para o dia 4 de agosto (um domingo) na sala de convenções da ACV (Associação Comercial de Votuporanga). O encontro está marcado para às 10h e irá envolver também os partidos de sua base, Mobiliza, PMB e DC. Em contato com o A Cidade, Hery afirmou que aguarda também a resposta do Partido Novo e Solidariedade, que foram convidados para compor a chapa com indicação do vice.

PRD

O último partido a realizar a convenção será o PRD, que se reunirá no último dia do prazo, 5 de agosto (uma segunda-feira), para oficializar o empresário Dalbert Mega, na disputa pela Prefeitura de Votuporanga. O horário e o local do encontro ainda devem ser definidos pela legenda nos próximos dias, assim como o nome do candidato a vice-prefeito.

Convenção

É na convenção partidária que as legendas aprovam se vão formar uma eventual coligação com outras agremiações. Desde 2017 as coligações são permitidas apenas para a eleição majoritária. A aliança é puramente eleitoral e será extinta após o pleito, mas pode render vantagens valiosas na disputa pela cadeira de prefeito, como mais tempo na propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV ao candidato e a possibilidade de receber a verba dos outros partidos integrantes.

Registro

Depois de definidas as candidaturas, as legendas têm até 15 de agosto para requerer à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas dos nomes escolhidos. Após esse prazo, as candidaturas serão divulgadas no site DivulgaCandContas. A campanha eleitoral, com pedido de voto ao eleitor, só pode iniciar no dia 16 de agosto.



Agenda das convenções

PT – Bruno Arena

- 28 de julho (um domingo)

- Local: CPP

- Horário: 15h

PSD – Jorge Seba

- 3 de agosto (um sábado)

- Local: a ser definido

- Horário: a ser definido

Avante - Hery Kattwinkel

- 4 de agosto (um domingo)

- Local: sala de convenções da ACV

- Horário: 10h

PRD – Dalbert Mega

- 5 de agosto (um sábado)

- Local: a ser definido