Marcos da Costa, responsável pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cumpre agenda nesta tarde em Votuporanga

publicado em 27/06/2024

Votuporanga recebe nesta quinta a visita do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa (Foto: Governo de SP)

Da redação

Votuporanga recebe nesta quinta-feira (27) a visita do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, para o lançamento programa TODAS in-Rede, iniciativa que oferece cursos on-line e gratuitos, que estimulam a independência das mulheres com deficiência em áreas como trabalho, renda, direito e saúde. A cerimônia está marcada para às 14h, no auditório do Parque da Cultura.

Marcos da Costa é o terceiro secretário de Estado a visitar Votuporanga. Antes dele, Coronel Helena, secretária de Esportes, e Gilberto Kassab, de Governo, cumpriram agenda na cidade. Kassab, porém, não veio em nome do Estado, mas sim como presidente nacional do PSD para a filiação do prefeito Jorge Seba ao partido.

Ao A Cidade, Marcos da Costa afirmou que a parceria com o município visa possibilitar a independência financeira das mulheres com deficiência por meio da capacitação profissional.

“Esta parceria com Votuporanga denota o empenho das autoridades locais em possibilitar a independência financeira e pessoal das mulheres com deficiência. Nossos esforços estão direcionados a integrar esta rede, tirando-as da invisibilidade e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no estado de São Paulo existem mais de 2,1 milhões de mulheres com deficiência. Dos empregos formais ocupados por pessoas com deficiência, apenas 38% são ocupados por mulheres. Em violência de gênero, em 2022, foram registrados mais de 600 boletins de ocorrência por mulheres com deficiência.

“O TODAS in-Rede é essencial para a autonomia e empoderamento das mulheres com deficiência, proporcionando conhecimento, habilidades práticas e, especialmente, uma rede de contatos para troca de experiências. Cada conquista pessoal é uma vitória para todas nós”, ressaltou a coordenadora do programa Todas-in Rede, Caroline Reis.