publicado em 16/05/2024

Fernanda Cipriano

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga realizou a prisão de um dos considerados maiores traficantes da cidade, principal investigado da "Operação Acesso Negado". A prisão aconteceu nesta quinta-feira (16), pela manhã, W.R.S.P., de 28 anos, vulgo "Do" estava foragido e escondido em um rancho em Cardoso.

De acordo com a ocorrência, a ação contou com os policiais civis da Dise, com o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga. Ele estava foragido desde o início da Operação Acesso Negado e após investigações, a Dise conseguiu localizar o foragido em um rancho de pesca nos arredores da prainha do município de Cardoso.

Os policiais, em uma ação antes do amanhecer, cercaram o local e realizaram a abordagem utilizando técnicas táticas que resultaram na prisão de "Do".

O indivíduo foi conduzido à Dise de Votuporanga, onde, após os procedimentos de polícia judiciária presididos pelo Delegado Titular Dr. Rafael Latorre Costa, foi encaminhado à carceragem para a devida audiência de custódia, ficando à disposição da justiça.

