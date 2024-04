Quem está de cara nova e com muitas novidades em brinquedos é a Ville Toys, que reinaugura neste sábado (13) sua loja em Votuporanga

publicado em 13/04/2024

Localizado na rua São Paulo, 4.283, no Patrimônio Novo, zona central da cidade, o espaço ficará abertos das 9h às 18h (Foto: Ville Toys)

Daniel Marques

Quem está de cara nova e com muitas novidades em brinquedos é a Ville Toys, que reinaugura neste sábado (13) sua loja em Votuporanga. Localizado na rua São Paulo, 4.283, no Patrimônio Novo, zona central da cidade, o espaço ficará aberto hoje das 9h às 18h.

Entusiasmado com a reinauguração, o proprietário Cléber Vinicius Rincão conversou com a reportagem do jornal A Cidade. Se tem um ramo que ele entende, é o de brinquedos, pois começou a trabalhar no final de 2019. “A Ville Toys deu início a nova jornada com intuito de promover aspectos perdidos com a ‘contemporaneidade’ e o ‘advento’ da digitalização”, comentou.

Através de estudos, o empreendedor e sua equipe analisaram que um dos fatores para auxiliar na retomada, além do retorno de atividades lúdicas com brinquedos que desenvolvesse a subjetividade e cognição, seria o desenvolvimento de espaços de vendas que estimulasse o mesmo aspecto nas crianças e familiares. “Estamos com projetos de reestruturações e abertura de lojas que compõem esse desafio de desenvolvimento familiar através de jogos e brinquedos”, explicou.

Dando sequência nas inovações, a loja incluiu no seu “mixed” os produtos que retardem a “sensualizacão” da criança para que elas utilizem ao máximo a “idade de poder ser criança”.

A Ville Toys formata seu diferencial tanto na loja física como no e-comerce. “A diversidade de produtos, qualidade e os valores estão sempre buscando melhor servir nossos parceiros e clientes. A satisfação das pessoas é o nosso objetivo, portanto a troca de mercadorias, o auxílio na aquisição, dentre outros muitos fatores ajudam na compra certa e consequentemente deixam os clientes felizes”, destacou.

Fora da loja, a Ville Toys e pessoas solidarias com o mesmo propósito contribuem nos projetos socias com crianças e pré-adolescentes na jornada em busca de amenizar aspectos contemporâneos prejudiciais aos jovens.

Loja 1

A loja 1 da Ville Toys fica na rua São Paulo, 4.283, no Patrimônio Novo, zona central da cidade. O telefone de contato é (17) 99259 – 3242.

