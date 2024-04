Profissionais devem comparecer com carteira de motorista, documentos do veículo, alvará municipal e guia do Ipem paga

publicado em 11/04/2024

O objetivo da verificação periódica dos taxímetros é certificar se o preço registrado pelo equipamento corresponde ao trajeto (Foto: Ipem)

Franclin Duarte

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga divulgou nesta quarta-feira (10), um comunicado informando que o Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) estará na cidade para verificação anual dos taxímetros, de 22 a 26 de abril, das 9h às 11h30 e das 13h às 14h30. A verificação será feita na avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 3000, no bairro Pozzobon.

Os serviços precisam ser agendados no site do Ipem-SP www.ipem.sp.gov.br, tanto para "Verificação" como para "Outros Serviços", por exemplo, troca de titularidade, furto, roubo, baixa de taxímetro e atraso de verificação. Lembrando que o taxista está sujeito à penalidade em caso de atraso ou não comparecimento à verificação anual de taxímetro.

O objetivo da verificação periódica dos taxímetros é certificar se o preço registrado pelo equipamento corresponde ao trajeto percorrido pelo veículo, com base na distância e no tempo gasto, e abrange também a análise das condições gerais dos veículos, como a rolagem e rodagem dos pneus e do taxímetro (tarifa, lacres, entre outros).

O serviço será realizado pela equipe da regional do Ipem de São José do Rio Preto. Os trabalhadores devem comparecer ao local com carteira de motorista, documentos do veículo, alvará municipal e guia do Ipem paga, que pode ser retirada no site do órgão.

Taxímetro

O aparelho deve estar sempre ligado nas corridas realizadas dentro da cidade, sob pena de multa que varia de 100 a 1000 UFM (Unidades Fiscais do Município), sendo que o valor de cada UFM é de R$ 4,9708.

As bandeiras 1 e 2 devem ser respeitadas de acordo com os dias. A bandeira 1 é utilizada das 6h às 18h, de segunda a sexta-feira, no valor de R$ 4,50 por km. Ainda durante a semana, a bandeira 2 é utilizada das 18h às 6h e também aos sábados, entre 12h e 6h de segunda-feira, no valor de R$ 5,50 por km.