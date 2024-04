A licitação sofreu apontamentos de empresas interessadas, provocando atrasos nos prazos a serem cumpridos

publicado em 15/04/2024

A licitação prevê contratar empresa que ficará responsável pela manutenção preventiva e corretiva de todos os veículos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Aberto ainda em 2023, o processo para contratação de empresa que ficará responsável pela gestão da frota da Prefeitura de Votuporanga deve acontecer na sexta-feira (19). A licitação sofreu apontamentos de empresas interessadas, provocando atrasos nos prazos a serem cumpridos.

"Os questionamentos são naturais e reforçam a transparência e o cuidado que temos com as compras públicas. Vencida essa etapa, após validação com o Tribunal de Contas, conseguiremos seguir com todo o processo", explicou Andréa Thomé, secretária municipal da Administração.

A licitação prevê contratar empresa que ficará responsável pela manutenção preventiva e corretiva de todos os veículos. Esse processo faz parte do Planejamento realizado pela Prefeitura.

"A expectativa é que desta maneira, ocorra uma melhoria no serviço, garantindo pleno funcionamento de veículos e máquinas, conforme previsto em contrato", destacou Thomé.

Diante do atraso ocorrido pelos apontamentos validados juntos ao Tribunal de Contas, a Prefeitura iniciou um processo paralelo para solucionar problemas pontuais.

Atualizado na nova lei de licitações, que entrou em vigor obrigatoriamente neste ano, foram abertos processos de Dispensas, que permitirão resolver de maneira mais rápida situações de máxima urgência.

Estes dois processos de Dispensa por Valor serão publicados hoje para solucionar problemas apresentados em máquinas utilizadas no serviço diário de manutenção da cidade.