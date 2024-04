A DOit Home chega ao mercado local trazendo consigo mais de uma década de experiência no seto

publicado em 13/04/2024

A busca por praticidade, segurança, economia e conforto tem impulsionado uma revolução nos lares brasileiros, e a empresa pioneira na introdução desse conceito em Votuporanga.A DOit Home chega ao mercado local trazendo consigo mais de uma década de experiência no setor.Idealizada por dois visionários do ramo, Lucas Salles, especialista em sistemas de áudio, vídeo e automação com mais de 14 anos de expertise, e o engenheiro Rogério Paggioro, a empresa surge como uma resposta à crescente demanda por soluções tecnológicas que facilitem o cotidiano.“Na DOit Home, estamos comprometidos em oferecer a solução personalizada para cada residência ou empresa, sempre trabalhando com as melhores marcas do mercado em áudio, vídeo e automação”, destaca o diretor técnico Lucas.Uma das principais vantagens oferecidas pela automação é a possibilidade de controlar toda a sua casa através de dispositivos, como celulares, tablets, teclados, painéis de automação, além do comando de voz. E permite que o usuário gerencie sua casa de forma remota, independentemente de sua localização. Além disso, é possível criar “eventos de tempo”, como programar a iluminação, irrigação, cortinas, ares para ligar e desligar em horários específicos, trazendo mais comodidade e economia.O showroom da DOit Home é um lugar que vai lhe proporcionar a verdadeira imersão na tecnologia. O Espaço é totalmente automatizado, permite que os clientes vivenciem em primeira mão como a tecnologia pode facilitar o dia a dia, além proporcionar a oportunidade do cliente comparar e escolher entre os diferentes sistemas de Som Ambiente e também assistir um filme com resolução 4k no em um Home Cinema Dolby atmos.Queremos que nossos clientes se sintam seguros e confiantes ao investir em soluções de automação para seus lares ou empresas”, ressalta o diretor comercial Rogério.Com um compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação do cliente, a DOit Home chega como a principal referência em automação residencial em Votuporanga, oferecendo um serviço personalizado e soluções sob medida para cada necessidade.Atendimento apenas com horário marcado.Nosso showroom fica na avenida Brasil, 5.068, em frente à concessionária Nissan. O telefone para contato é (17) 99747 – 2100 (WhatsApp). Mais informações podem ser obtidas no site doithome.com.br e no Instagram @doitautomation.