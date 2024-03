No Dia Internacional da Mulher, Rose Seba revelou ao A Cidade suas experiências, desafios e visões sobre a data

publicado em 08/03/2024

Maior liderança feminina de Votuporanga, a primeira-dama Rose Seba conversou com o A Cidade sobre o Dia da Mulher (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Com um olhar atento para as necessidades da comunidade e um coração dedicado à promoção do bem-estar social, Rose Seba, primeira-dama de Votuporanga e presidente do Fundo Social de Solidariedade, compartilhou em uma entrevista exclusiva as suas experiências, desafios e visões sobre o Dia Internacional da Mulher.

Rose Seba, mãe de dois filhos, avó de três netos e esposa do prefeito Jorge Seba, destaca seu comprometimento com a melhoria da vida das pessoas. À frente do Fundo Social, ela lidera diversos projetos que visam proporcionar uma transformação social palpável na vida dos cidadãos.

“Como primeira-dama, encaro o papel de forma comprometida com a promoção da justiça e igualdade em nossa sociedade. Entendo que o cargo não se limita apenas a um papel cerimonial, mas oferece uma plataforma valiosa para defender causas sociais, inspirar mudanças positivas e promover o bem-estar de todos os cidadãos. Acredito que é fundamental utilizar a nossa voz para amplificar as vozes das famílias em situação de vulnerabilidade”, disse a primeira-dama.

Foi de olho nesse entendimento que, durante a pandemia, o Projeto Prato Solidário emergiu como uma resposta eficaz para garantir o alimento na mesa das famílias em situação de vulnerabilidade. Com o apoio de entidades assistenciais locais, empresários, moradores e clubes de serviço, mais de 190 mil marmitas foram distribuídas, representando uma verdadeira corrente de solidariedade que uniu a comunidade em tempos difíceis.

Além do Prato Solidário, o Fundo Social coordenou a entrega de mais de 770 Kits Bebês para gestantes em acompanhamento pré-natal, bem como lançou iniciativas como o Roupas Solidárias e os Kits Natalinos, proporcionando auxílio não apenas alimentar, mas também afetivo e social para milhares de famílias votuporanguenses.

“Tudo isso só é possível porque conto com o apoio de muitos votuporanguenses, que atendem ao nosso chamado para ajudar os que mais precisam”, completou.

Questionada sobre como concilia suas múltiplas responsabilidades, entre as ações como primeira-dama, presidente do Fundo Social e administradora do lar, Rose Seba destaca a importância de um olhar humanizado para todos os aspectos de sua vida. Ela agradece ao apoio do prefeito Jorge Seba e destaca a necessidade de valorizar e fortalecer as entidades assistenciais locais.

“Minha atenção e dedicação sempre foi voltada para a minha família, no entanto, nós sempre estivemos envolvidos em ações sociais. Antes, fazíamos dentro das nossas possibilidades, sendo voluntários em entidades assistenciais, realizando visitas. Hoje, à frente da presidência do Fundo Social e o Jorge como prefeito, vemos o quanto o Poder Público pode contribuir com essas famílias e dar voz àqueles que até então consideravam que não eram vistos”, destacou.

Para Rose, os principais desafios da mulher moderna residem na conciliação entre as inúmeras responsabilidades assumidas na sociedade e a manutenção de uma conexão com sua essência humanitária. Ela ressalta a importância do papel feminino na comunidade e instiga a mobilização para que todos sejam solidários aos mais necessitados.