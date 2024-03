Em meio às celebrações, a psicóloga do SanSaúde Najla Aissami compartilha valiosas dicas para promover o autocuidado

publicado em 08/03/2024

No Dia Internacional da Mulher, a psicóloga Najla Aissami tratou o tema com orientações práticas para o dia a dia (Foto: SanSaúde)

Franclin Duarte

No Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), a importância do cuidado com a saúde mental das mulheres ganha destaque. Em meio às celebrações, a psicóloga do SanSaúde Najla Aissami compartilha valiosas dicas para promover o autocuidado e fortalecer a saúde emocional.

"Mulher, você é única, e está tudo bem não dar conta de tudo o tempo todo. Não hesite em pedir ajuda, delegar funções e reservar um tempinho para cuidar de si mesma. Sua jornada é singular, e às vezes você se sentirá um pouco sobrecarregada. Permita-se ser gentil consigo mesma, valorize o processo e não a perfeição. Feliz Dia das Mulheres", disse a psicóloga.

Reconhecendo a singularidade de cada mulher e a necessidade de atenção especial para seu bem-estar emocional, Najla Aissami destaca sete pontos fundamentais para promover o autocuidado e fortalecer a saúde mental.

1. Perdão: nutrindo a compaixão própria reconheça a humanidade em seus erros e desafios. Aprenda a se perdoar, tratando-se com a mais alta compaixão.

2. Autocuidado: reservando tempo para si mesma. Pratique o autocuidado dedicando momentos exclusivos a você. Seja através de exercícios físicos, relacionamentos significativos ou atividades prazerosas, permita-se desfrutar de momentos de qualidade consigo mesma.

3. Autoconhecimento: um caminho para a saúde mental. Cuide da sua saúde mental, evitando comparações prejudiciais. Desenvolva o autoconhecimento, explorando suas emoções e busque ajuda profissional quando necessário.

4. Metas reais: alcançando confiança e capacidade. Estabeleça metas realistas, conquistáveis, que impulsionem sua confiança. A jornada para alcançar essas metas fortalecerá sua autoimagem e senso de capacidade.

5. Reconhecimento: celebrando a singularidade. Aceite-se como é, reconhecendo sua singularidade e valor. Aprenda a amar a si mesma, incluindo suas imperfeições, como elementos essenciais de sua identidade.

6. Foque em você: vivendo o presente. Evite se prender ao passado ou se preocupar demasiadamente com o futuro. Focalize no presente, concentrando-se no que você pode controlar agora para promover equilíbrio emocional.