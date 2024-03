Outros cinco votuporanguenses ganharam prêmios de R$ 1,2 mil e uma moradora de Álvares Florence foi sorteada com uma moto

publicado em 25/03/2024

Sortudo de Votuporanga faturou neste final de semana um carro 0km e mais R$ 100 mil em dinheiro no sorteio do Saúde Cap (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Um morador de Votuporanga faturou uma SUV Hyundai/Creta 0 km e mais R$ 100 mil em dinheiro no sorteio deste domingo (24) do “Saúde Cap”, título de capitalização regional que tem parte da renda destinada ao Hospital do Amor de Jales. Wilson Graziano Junior, que reside no Jardim Portal dos Lagos, foi o grande ganhador. Ele comprou a cartela premiada no ponto “Maré da Sorte”.

Além de Wilson, outros cinco votuporanguenses ganharam prêmios de R$ 1,2 mil no “Giro da Sorte”. São eles: Darlianny Darkielly Silva, do bairro Santa Luzia, Luany Calegaria Benini, do Recanto das Águas, Bruno Morettin de Carvalho, do Centro, Izildinha Aparecida A. de Lima, do Pozzobon e Dureide Dias Monteiro, do Jardim Alvorada.

Uma moradora de Álvares Florence também foi sorteada com uma moto 0km na edição deste final de semana. Maria de Lurdes Aguiar Lemos foi a contemplada, mas terá que dividir o valor estimado do prêmio (cerca R$ 18 mil) com outro ganhador de São José do Rio Preto.

Ainda na região de Votuporanga foram contemplados ainda dois moradores de Valentim Gentil com prêmios de R$ 1,2 mil: Isis Cristina Almeida de Oliveira e Adilson Pereira de Carvalho; além de uma moradora de Macaubal: Izabel Aparecida Baisso Lui.