Apresentação do “Só Pra Contrariar” foi um sucesso na noite desta segunda-feira (12) no Votu Show 2024

publicado em 13/02/2024

SPC lotou o Parque da Cultura (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA apresentação do grupo de pagode “Só Pra Contrariar” foi um sucesso na noite desta segunda-feira (12) no Votu Show 2024, o Carnaval popular de Votuporanga realizado no Parque da Cultura. Mais de 7 mil pessoas cantaram e dançaram os sucessos do SPC.Não faltou animação na apresentação do grupo, que tocou grandes hits, todos entoados pelo grande público que lotou o Parque da Cultura. “O samba não tem fronteiras”, “É bom demais”, “Você vai voltar pra mim”, “Sai da minha aba”, “Essa tal liberdade”, “Domingo”, “A minha fantasia”, “Depois do prazer”, “Que se chama amor”, “Meu jeito de ser” foram alguns dos muitos sucessos apresentados.O SPC despontou no auge do pagode nos anos 90, com o seu tom irreverente ao falar de amor e romantismo em suas músicas. Em Votuporanga, quem esteve na apresentação não se arrependeu.Está terça-feira marcar o último dia do "Carnaval Votu Show 2024". Os foliões poderão curtir mais uma matinê a partir das 17h com o cantor Felipe Santana, além da Banda Genius às 18h e encerrando a festa, o DJ John sobe ao palco a partir das 20h.