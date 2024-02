Recentemente, os líderes municipais de Santa Albertina, visitaram a cidade com o intuito de entender o trabalho realizado pela pasta

publicado em 06/02/2024

A Secretaria de Direitos Humanos fica localizada na rua São Paulo 3741 – Patrimônio Velho (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Sendo a única na região, a Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga, tem atraído atenção por garantir amparo em diversos setores da comunidade que mais precisa do olhar e atenção do Poder Público, a secretaria que está na responsabilidade do secretário Emerson Pereira, se tornou um ponto de referência no que diz respeito às políticas públicas para minorias, questões de gênero e raciais, e suporte à população, entre outros.

Recentemente, os líderes municipais de Santa Albertina, visitaram a cidade com o intuito de entender o trabalho realizado pela pasta, uma vez que eles implantaram recentemente uma Pasta de Direitos Humanos na sua cidade. A equipe teve a oportunidade de conhecer a estrutura da secretaria. Além disso, eles tiveram acesso aos conselhos municipais relacionados à pasta.

O secretário Emerson Pereira falou sobre a articulação da pasta com os órgãos da administração municipal, entidades e a sociedade civil. "Nossa secretaria constrói pontes, buscando sempre a excelência no atendimento aos que mais precisam. Em 10 anos de criação, conseguimos construir uma Secretaria que luta pelos direitos dos menos favorecidos, contribuindo para uma sociedade mais justa", falou.

O prefeito Jorge Seba aproveitou o momento para desejar boa sorte na implantação da Secretaria de Direitos Humanos em Santa Albertina. "Quando assumimos em 2021, estruturamos a Secretaria de Direitos Humanos, dando todo suporte necessário para a realização dos trabalhos. Vocês vieram aprender no lugar certo", encerrou.