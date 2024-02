Equipe irá compor o conjunto de profissionais que pensam diariamente ações para garantir a Segurança Alimentar

publicado em 06/02/2024

Membros faram parte do conjunto de especialistas que diariamente planejam ações para garantir a Segurança Alimentar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

O prefeito Jorge Seba empossou, na manhã desta segunda-feira (5/2), os membros da Caisan (Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional), colegiado que compõe o (COMSEA) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Votuporanga.

O ato foi realizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; da vereadora Sueli Friósi, que representou a Câmara Municipal; do presidente do COMSEA, Gilberto Aparecido de Oliveira; e dos integrantes da Câmara: Rodrigo Beleza, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico; Emerson Pereira, secretário municipal de Direitos Humanos; Marcelo Batista, secretário municipal da Educação; Meire Regina de Azevedo, secretária municipal da Assistência Social e Ivonete Félix do Nascimento, secretária municipal da Saúde.

“Essa equipe irá compor o conjunto de profissionais que pensam diariamente ações para garantir a Segurança Alimentar. Sabemos que a fome é um problema mundial, mas Votuporanga é uma cidade diferenciada e aqui estamos trabalhando muito para combater esse problema”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

É a primeira Câmara Intersecretarial criada em Votuporanga, iniciativa inédita também na região. “Desde o final do ano passado, implantamos também o Programa de Combate ao Desperdício e Perda de Alimentos, em parceria com o Supermercados Porecatu. Em cerca de três meses, as entidades já retiraram mais de 15 toneladas de alimentos diretamente do supermercado. Uma iniciativa que muito nos honra e que contribui para saciar a fome de milhares de votuporanguenses assistidos por essas instituições assistenciais”, disse o prefeito Jorge Seba.