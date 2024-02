Para isso a polícia reforçou a segurança nas proximidades do Parque da Cultura, onde ocorrerá o evento

publicado em 09/02/2024

Janaina Cristina, secretária de Cultura, falou sobre a segurança do evento no Parque da Cultura (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Começa amanhã o esperado Carnaval ‘Votu Show’ da Prefeitura de Votuporanga, com atrações nacionais e regionais. Quando o assunto é festa, claro que a segurança do evento não poderia ficar de fora, a Polícia Militar da cidade, com um esquema preparado, está pronta para receber os foliões para os dias de festa.

O Carnaval da prefeitura terá atrações totalmente gratuitas e abertas a toda a comunidade votuporanguense, desde crianças até adultos. Para isso a polícia reforçou a segurança nas proximidades do Parque da Cultura, onde ocorrerá o evento. Foi o que explicou a Secretária de Cultura, Janaina Cristina.

“A segurança é inegociável, por isso buscamos uma parceria com a Policia Militar local, estarão presentes todos os dias do evento, inclusive instalando a base móvel no local. Além disso o Secretário de Trânsito Segurança e Transportes, o Sargento Moreno nos auxiliará levando atividade delegada para o Parque da Cultura”, disse ela.

Além disso, segundo a responsável pela Pasta, a Prefeitura de Votuporanga também realizou a contratação de seguranças no local. “Teremos seguranças contratados para o evento mais seguranças da própria secretaria de cultura e turismo, mais os brigadistas e posto de atendimento no local, inclusive com ambulância durante todos o tempo do evento, para garantir que durante qualquer intercorrência a gente tenha condições de dar suporte para os nossos visitantes”, completou ela.

O local também foi fechado com cerca, de acordo com Janaina, para ter controle do acesso de entrada e saída das pessoas. “Inclusive teremos revista no local. Todos os dias as pessoas que forem participar do nosso carnaval passaram por uma revista porque é assim que vamos garantir um carnaval democrático, familiar, um bom ambiente, pensando na alegria e na festa mesmo ne”, relatou ela.

Cooler proibido

Assim como no ano passado, a entrada com o cooler foi proibida, seguindo uma orientação da própria Polícia Militar. “Não permitiremos a entrada de cooler porque ele é a porta de entrada para alguém mal-intencionado entrar com uma arma branca ou até de fogo, então a gente tem essa orientação. Não precisa levar cooler, lá no local estamos montando uma praça de alimentação com 13 trailer para a área de alimentação e bebida na festa. Não entra nada de garrafa de vidro, nada de destilados, teremos cervejas e chopp comercializados na festa. Pode comprar e consumir tudo na festa, preços acessíveis como foi ano passado”, disse ainda a Secretária.

O copo modelo “Stanley” que é basicamente um copo térmico com durabilidade também está proibido de entrar no evento, porque é considerado como uma arma em shows. “Já houve confusões que acabaram furando uma pessoa com o copo. Então o copo também não pode. Quem quiser levar o copo de acrílico, não tem problema, mas o copo Stanley não foi permitido. Tudo isso para garantir que nossa festa seja alegre e muito segura”, finalizou.

Programação

Com uma grade de shows animada, a população vai poder se divertir até altas horas, incluindo duas matinês, no domingo e terça-feira de carnaval. Além das atrações principais já anunciadas, como a banda baiana Rapazolla e o tradicional e famoso grupo mineiro SPC (Só Pra Contrariar), artistas locais também subirão ao palco para comandar a festa.

Amanhã, a partir das 21h, a abertura será com o show do Rapazolla, seguido da DJ Ju Balbi, às 23h e, logo após, encerrando a noite, a Banda Bonde do Barão inicia os trabalhos a partir da uma hora da manhã. Já no domingo (11) de carnaval, haverá a primeira matinê, começando às 17h, com show do cantor Dárcio Henrique, tendo continuidade às 19h com a Banda Genius, seguida da dupla Bruno & Ed Carlos, às 21h e encerrando com som do DJ Lukinha, às 23h.

Segunda-feira (12), os shows iniciam às 21h com a Banda Genius, seguido, a partir das 23h, do grupo mineiro SPC – Só Pra Contrariar e terminando com DJ Lukinha a partir de uma hora da manhã. No último dia do "Carnaval Votu Show 2024" os foliões poderão curtir mais uma matinê a partir das 17h com o cantor Felipe Santana, além da Banda Genius às 18h e encerrando a festa, DJ John sobe ao palco a partir das 20h.