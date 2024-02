Dupla sertaneja e funkeiro agitaram a segunda noite do Carnaval em Votuporanga

publicado em 12/02/2024

Milhares de pessoas de Votuporanga e de várias outras cidades da região e do país prestigiaram a segunda noite do Play Votu (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Se a primeira noite já tinha sido movimentada, a segunda, então, nem se fala. Milhares de pessoas de Votuporanga e de várias outras cidades da região e do país prestigiaram neste domingo (11) mais um dia de Carnaval no Play Votu Festival.

No palco, as atrações principais eram Guilherme & Benuto e MC Pedrinho e ambos agradaram e muito ao público. A dupla sertaneja cantou seus principais sucessos que estão estourados em todas as plataformas digitais como “Amando, bebendo e Sofrendo”, “Pulei na Piscina”, “Sigilo”, “Drive in”, “Você Não é de Bar”, “Camisa Preta”, “Mesa Falsa”, “Haja Colírio”, “Manda um oi” e muito mais.

Já o funkeiro colocou todo mundo para dançar em um show marcado também por muitos efeitos visuais e tecnológicos. MC Pedrinho cantou todas as suas principais músicas como “Gol Bolinha, Gol Quadrado 2”, “Solta o Grave”, “Eu vou te pegar” e “Nosso Amor”, “Dançarina” e “Bipolar”, dentre outras, e pôde perceber que o público estava com a letra delas na ponta da língua.