A medida busca reduzir os índices de criminalidade no município

publicado em 03/02/2024

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David, pautou nove projetos para a sessão ordinária de segunda-feira (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), pautou nove projetos para a sessão ordinária de segunda-feira (5). Dentre as proposituras está a que pretende criar um Conselho e um Fundo Municipal de Segurança Pública, medida que busca reduzir os índices de criminalidade no município.

De acordo com a proposta, que é de autoria da Prefeitura, a ideia é criar um órgão colegiado, consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo, nas questões relativas à segurança dos bens patrimoniais do município e das pessoas físicas e ao combate à violência e à criminalidade.

O novo órgão será composto por cinco membros indicados pela Prefeitura e cinco representantes da sociedade civil, indicados pela Associação Comercial, Fundação Educacional, Airvo, Conselho Comunitário de Segurança e Neoenergia Elektro. Os membros do conselho terão mandato de dois anos, possibilitada a recondução uma vez por igual período.

Já o Fundo Municipal de Segurança Pública e de Combate à Violência e à Criminalidade tem como objetivo proporcionar amparo financeiro aos programas, projetos, convênios, termos de cooperação, contratos e ações de segurança pública e de combate à violência e a criminalidade. O fundo será abastecido por recursos municipais, auxílios e subvenções específicos, concedidos por órgãos públicos federais, estaduais e por entidades privadas, celebração de convênios e provenientes de determinações judiciais.