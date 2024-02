“Votu + Limpa”, como foi batizada a ação, irá recolher todo o tipo de lixo acumulado nas casas, exceto materiais de construção

publicado em 06/02/2024

Semelhante ao “Cidade Limpa”, novo arrastão irá percorrer os bairros recolhendo lixo que acumule água parada (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde e com o envolvimento de todas as demais secretarias municipais, irá iniciar na sexta-feira (9) um arrastão de limpeza pela cidade com o objetivo de eliminar possíveis focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Batizada de “Votu + Limpa”, a ação irá recolher todo o tipo de lixo acumulado nas casas, exceto galhos e materiais de construção.

O arrastão será iniciado pelos bairros São Cosme e Damião, região onde está concentrado o maior número de casos de Dengue e, inclusive, de onde saiu a primeira vítima fatal da doença neste ano, a senhora Shirlei Dias Ferreira da Silva, de 71 anos. Até o momento já foram confirmados 174 casos da doença e outros 738 estão em investigação.

Na quinta-feira (8) à noite os moradores desses bairros devem retirar de suas casas tudo o que desejarem jogar fora e colocar em suas calçadas. Na sexta, por volta das 7h, as equipes da Prefeitura irão passar com caminhões e máquinas recolhendo móveis velhos, pneus, eletrodomésticos inutilizados, plásticos, tambores e outros materiais recicláveis que serão levados para triagem no Ecotudo e depois poderá ter o descarte correto para cada tipo de resíduo. Não serão coletados entulhos ou restos de construção civil, podas de árvores e jardins.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para combater a dengue, mas acima de tudo, precisamos da ajuda da população. Precisamos que cada um cuide dos seus quintais, retirem tudo que possa acumular água e, principalmente, permitam que nossos agentes possam entrar em suas casas para fazer a vistoria e eliminar possíveis criadouros. Apenas juntos conseguiremos vencer essa batalha”, frisou o prefeito Jorge Seba (PSD).

Um cronograma com os demais bairros a serem contemplados com o “Votu + Limpa” deve ser anunciado nos próximos dias pela Prefeitura.

Colapso

O “Votu + Limpa” faz parte de um pacote de ações anunciado pela Prefeitura de Votuporanga que visa evitar um novo colapso no sistema de saúde, tal como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando vidas foram perdidas por falta de leitos hospitalares. A quantidade de casos confirmados e em investigação já preocupa, mas tendência é que piore muito com a chegada do período chuvoso.

“Nosso índice de infestação da larva do mosquito da dengue está muito alto e nosso trabalho agora não é mais para evitar uma epidemia, pois isso não será mais possível, mas sim tentar evitar um colapso no nosso sistema de saúde, como aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Precisamos da ajuda de todos para evitar um cenário de caos”, enfatizou a secretária da Saúde, Ivonete Félix, durante o anúncio do novo pacote de ações.