Operação São Paulo Sempre Alerta reuniu na cidade Defesas Civis das regiões de Rio Preto, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto

publicado em 01/02/2024

Votuporanga recebeu ontem representantes da Defesa Civil de 175 cidades do interior paulista para treinamento sobre chuvas de verão (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Preocupada com as perspectivas de tempestades para os próximos dias em todo Estado de São Paulo, a Defesa Civil estadual realizou ontem em Votuporanga um treinamento para integrantes de Defesas Civis de 175 municípios das regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. A iniciativa foi batizada de “Operação São Paulo Sempre Alerta”.

As palestras ocorreram no plenário da Câmara Municipal e a abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o prefeito Jorge Seba (acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba); o deputado estadual Carlão Pignatari e sua chefe de Gabinete, Karina do Carmo; a major Cláudia Andreia Bemi, diretora do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado; o vereador Jura; o secretário da Cidade, Fábio Okamoto; os responsáveis pelas Defesas Civis das regiões de Rio Preto (Cap. PM Fernando Mançano) e Barretos (Ten. Wellington); e o comandante do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, Ten. André Luiz Teixeira.

O treinamento contou com aulas sobre as condições meteorológicas para o período de chuva, apresentadas pelos meteorologistas da Climatempo. A Coordenadoria Estadual apresentou também a Situação de Anormalidade, Logística Humanitária, Assistência Social na emergência e Mapeamento Comunitário de Risco.

Em entrevista ao A Cidade, o meteorologista da Defesa Civil do Estado, Vitor Takao, afirmou que até março há grande probabilidades de chuvas intensas acompanhadas de fortes rajadas de vento e também de raios.

“O verão por si só já é um período propício para estes eventos mais severos, então é sempre importante alertar as pessoas e preparar os profissionais para estes fenômenos que acontecem”, disse o profissional.

Ao término, os participantes receberam certificados e os municípios representados pontuaram no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) e no Programa Município Verde Azul, além de cumprir um dos critérios para o recebimento do “Kit Operação Chuvas de Verão”.

“Os participantes presentes no treinamento também passam a ser multiplicadores das ações do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil em suas comunidades e contribuirão, sobremaneira, para a redução de riscos e resposta rápida a desastres nesses períodos chuvosos”, reforçou a major Cláudia Andreia Bemi, diretora do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado.

Para o prefeito Jorge Seba é uma honra sediar um treinamento de tamanha importância no preparo destes profissionais que atuam e se dedicam às suas comunidades em momentos de desastres.