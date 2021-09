O investimento será de R$ 803,5 mil - R$ 80,3 mil dos cofres municipais e R$ 723,1 do estado - e irá beneficiar 200 moradores da região

publicado em 31/08/2021

Recursos foram conquistados por Jorge Seba com a Defesa Civil, por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (Fotos: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga abriu licitação para a contratação de empresa para reconstruir a ponte sobre o Córrego Boa Vista, que fica na Estrada Municipal VTG-342, na Zona Rural.

A abertura foi divulgada pela Administração no fim de semana e a visita técnica ao local está agendada para 13 de setembro. O investimento será de R$ 803,5 mil - sendo R$ 80,3 mil dos cofres municipais e R$ 723,1 mil de repasses do estado – e irá beneficiar aproximadamente 200 moradores da região.

A visita técnica deve ser agendada por meio do telefone (17) 3405-9700 (ramal 9819), entre as 9h e 15h. Já os envelopes para pleitear a licitação serão recebidos até 14 de setembro, na divisão de licitações, que fica na Prefeitura, na rua Pará, nº3227, no Patrimônio Velho.

em “Licitações” . Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9700 (ramal 48). O edital completo está disponível para consulta na divisão de licitações e no site da Prefeitura,. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9700 (ramal 48).

Reivindicação

A reconstrução da ponte, que desabou sobre o córrego, é uma reivindicação antiga do vereador Osmair Ferrari (PSDB). No final de abril, quando o projeto para liberação de recursos foi aprovado na Câmara, o edil comemorou, em contato com o A Cidade.

Segundo Osmair, os moradores da região sofrem há tempos com o problema, tendo que encarar um desvio de mais de quatro quilômetros desde que a ponte ruiu.

“Na época de seca os moradores se arriscam e passam dentro do córrego de moto, de carro, de charrete, mas na época de chuva eles precisam fazer um desvio de cerca de quatro quilômetros para chegar em suas propriedades rurais. Para nós, esse projeto é uma vitória muito grande e esperamos que na maior brevidade possível essa reconstrução seja feita”, disse o vereador, na época.

Convênio

Três meses depois, no final de julho, o prefeito Jorge Seba (PSDB) esteve na Casa Militar, em São Paulo (capital), para assinar um convênio com o governo estadual para a reconstrução da ponte.