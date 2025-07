Natália De Haro e nova diretoria tomarão posse para a gestão 2025/2026 da Associação Comercial de Votuporanga

publicado em 16/07/2025

Natália De Haro e nova diretoria tomarão posse para a gestão 2025/2026 da Associação Comercial de Votuporanga (Foto: ACV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA ACV (Associação Comercial de Votuporanga) marcou para o próximo dia 24, às 19h, em seu auditório, a posse da nova diretoria para a gestão 2025/2026. Como noticiado pelo A Cidade, a atual presidente, Natália De Haro, foi reeleita e será reconduzida ao cargo para mais um mandato frente a uma das entidades mais representativas da região.Natália é formada em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas e possui sólida experiência em agências renomadas. Após 13 anos em São Paulo, retornou a Votuporanga para gerir o tradicional comércio da família, a Loja De Haro.Sua liderança no primeiro mandato destacou-se pela visibilidade de uma gestão transparente, com balanço financeiro equilibrado e ações voltadas à capacitação, inovação, sustentabilidade, e à valorização do comércio local.Entre seus destaques está a Rede de Negócios Delas, iniciativa que impulsiona o empreendedorismo feminino com encontros, parcerias e formação profissional. Também firmou alianças valiosas com o poder público e instituições como a Santa Casa, fortalecendo projetos sociais e de saúde.Na cerimônia de posse tomarão também posse os demais dirigentes: o vice-presidente Glauco Ventura, o 2º vice Valdecir Merlotti, os secretários Celso Penha Vasconcelos e Carlinhos Marão, e os tesoureiros Guilherme Augusto Santana e Carlinhos Matta, além de diretores setoriais, comissões e membros do Conselho Consultivo.• Presidente: Natalia Fonseca De Haro• 1º Vice: Glauco Fernando Ventura da Costa• 2º Vice: Valdecir Merlotti• Secretário Geral: Celso Penha Vasconcelos• Secretário Adjunto: Carlos Humberto Tonanni Marão• Tesoureiro Geral: Guilherme Augusto Sant´ana• Tesoureiro Adjunto: Carlos Eduardo Ramalho Matta• Diretor Administrativo: Abraim Beluci Neto• Diretor Administrativo Adjunto: Elza Mara Pignatari Pinzan• Diretor Eventos: Osmair Loqueti• Diretor Marketing: Ariel Barbosa Gonçalves• Diretora Mulheres: Natacha Cristine Ribeiro Miranda• Diretor de Negociações: Fabio Antonio Braga Pereira• Diretor TI: Marcos Gerolamo Aurelianoo Edson Prateso Gilson Mauro Alves da Fonsecao Marcos Antonio Garcia• Suplentes:o Clovis de Prosdocimio Carlos Trujilho Bissio João Cesar BatistaCONSELHO CONSULTIVO• Adilson Garcia de Menezes• Alessandro Simonato• Antonio Alberto Casali• Ariel Barbosa Gonçalves• Carlos Trujilho Bissi• Danilo Lievana de Camargo• Delaerte Donisete da Silva• Dirceu Lievana de Camargo• Eduardo Fernandes• Fabiola Fiorentino• Fernando Caetano Alvito• Gilson Mauro Alves da Fonseca• Isabela Fernandes Rodrigues• Ivo Henrique Matavelli• José Francisco dos Santos• Leandro Santos Ferro• Marcia Cristina de Souza• Marcos Moacyr Bellini Dutra• Maria Luiza Beecker• Marilene Aparecida Grejanin Barbino• Nei Armstrong Araldi• Nelson Augusto Filho• Nelson Mejan• Osmair Loqueti• Robson Galias• Simone Sanchez de Camargo• Sueli Aparecida Martins Santos• Teresinha Aparecida Guelfi Furlani• Thiago Merlotti• Valeria Cristina Junqueira de Souza