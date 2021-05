As unidades escolares municipais de Valentim Gentil ficaram abertas até as 18h de quinta-feira (13) para a distribuição dos kits de alimentação para os alunos

publicado em 13/05/2021

Escolas municipais de Valentim Gentil ficaram abertas para a distribuição dos kits quinzenais de alimentação para os alunos (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs unidades escolares municipais de Valentim Gentil ficaram abertas até as 18h de quinta-feira (13) para a distribuição dos kits de alimentação para os alunos. Desta vez, os kits distribuídos foram os quinzenais.De acordo com a Administração, os alunos receberam hortifrúti e proteína. Entre esses itens estavam abacaxi, banana, tomate, alface, nuggets e leite.A Prefeitura também ressaltou a importância de apenas uma pessoa comparecer à unidade escolar em que a criança está matriculada para a retirada do kit. Ainda segundo a Administração, é obrigatório o uso de máscara e de álcool 70% para higienização das mãos, além do distanciamento social.Até o começo deste mês, a Prefeitura tinha entregue cerca de 20 toneladas de alimentos, por meio da Secretaria deA Administração distribui os kits dividindo-os em dois: mensal e quinzenal. Entre os alimentos estão arroz, feijão, óleo, macarrão e bolacha waffer (que compõem o kit mensal) e carne suína e de frango, ovos, além de legumes e verduras (que compõem o kit quinzenal de alimentação).Segundo a Pasta, todos os produtos oferecidos nos kits fazem parte do cardápio escolar dos alunos. Além do repasse do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o município investe cerca de R$60 mil por mês para garantir a qualidade dos mantimentos.