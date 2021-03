Equipe de fiscalização abordou, orientou e notificou o estabelecimento antes de multá-lo, segundo o prefeito Jorge Seba (PSDB)

publicado em 05/03/2021

Força-tarefa de fiscalização aplica primeira multa durante a segunda noite do toque de recolher em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA força-tarefa responsável por fiscalizar o cumprimento do toque de recolher e demais medidas restritivas para conter o avanço da pandemia em Votuporanga aplicou sua primeira multa na noite de quinta-feira (4).O prefeito Jorge Seba (PSDB) contou, em coletiva de imprensa realiza nesta sexta-feira (5), que a fiscalização abordou, orientou e notificou o estabelecimento antes de multá-lo."Nós tivemos que ter, infelizmente, uma multa em um estabelecimento que estava persistindo na abertura em uma situação irregular. Não gostaríamos de fazer isso, mas a fiscalização fez a sua parte", disse Seba.Ainda de acordo com o prefeito, a segunda noite do toque de recolher teve 45 abordagens, que representa uma queda de 25% em comparação à primeira, que registrou 60.A força-tarefa conta com equipes da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e Policiais Militares.O Disque Aglomeração, que atende no número (17) 9 9615-1003, recebe as denúncias de aglomerações, festas clandestinas e demais formas de descumprir o toque de recolher e as medidas restritivas."A intenção não é multar, é poupar vidas que podem ser perdidas com a grande circulação do vírus. Precisamos frear essa disseminação para proteção da saúde e da vida dos nossos familiares", disse o Secretário de Trânsito, Sargento Moreno.