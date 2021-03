Medidas restritivas do governo estadual e municipal determinaram que apenas hospitais, postos de combustíveis e farmácias podem funcionar no fim de semana

publicado em 06/03/2021

Votuporanga amanhece com estabelecimentos fechados e serviços suspensos no 1º final de semana da fase vermelha do Plano São Paulo (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEstabelecimentos comerciais de portas fechadas e algumas pessoas e carros nas ruas. Foi assim que a reportagem do jornalencontrou o centro de Votuporanga amanheceu neste sábado (6), no primeiro final de semana em que a fase vermelha do Plano São Paulo passou a valer em todos os municípios do Estado.Além das medidas do governo estadual, passam a valer neste fim de semana as medidas do novo decreto da Prefeitura publicado na sexta-feira (6), que complementa o Plano SP com medidas ainda mais restritivas. Entre elas está a suspensão do atendimento presencial em hipermercados, supermercados e mercados, estabelecimentos considerados essenciais.Apesar das portas fechadas, os estabelecimentos podem funcionar por meio de delivery (entregas) e drive-thru, desde que tenham a estrutura adequada. Além disso, o decreto proíbe a comercialização em sistema takeaway (retirada).A fase vermelha do Plano SP e as medidas restritivas do novo decreto municipal vigoram até dia 19.Além do fechamento dos estabelecimentos e serviços, o decreto reforça o toque de recolher, das 20h às 5h, de segunda a sexta e aos fins de semana, em que a circulação de pessoas nas ruas de Votuporanga fica proibida.Porém, o decreto estabelece algumas exceções entre as finalidades de deslocamento. São elas:- Aquisição de medicamentos;- Obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais;- Atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros;- Se dirigir ou retornar do local de trabalho;- Se dirigir ou retornar dos cursos superiores, técnicos e profissionalizantes (da área da saúde);- Embarque e desembarque de passageiros no terminal rodoviário e aeroporto.A força-tarefa para verificar o cumprimento das medidas restritivas conta com equipes da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e Policiais Militares.O Disque Aglomeração, que atende no número (17) 9 9615-1003, recebe as denúncias de aglomerações, festas clandestinas e demais formas de descumprir o toque de recolher e as medidas restritivas.