O novo decreto municipal, com medidas restritivas de combate contra a Covid-19, e a fase vermelha do Plano São Paulo, do governo estadual, passam a valer em Votuporanga

publicado em 06/03/2021

O novo decreto municipal, com medidas restritivas de combate contra a Covid-19, e a fase vermelha do Plano São Paulo, do governo estadual, passam a valer a partir de hoje em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO novo decreto municipal, com medidas restritivas de combate contra a Covid-19, e a fase vermelha do Plano São Paulo, do governo estadual, passam a valer a partir deste sábado (6) em Votuporanga. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial Eletrônico do município.Na prática, juntando as medidas municipais e estaduais, apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar entre hoje e dia 19.Todo o restante deverá manter suas portas fechadas durante o período, funcionando apenas por meio de delivery (entregas) e drive-thru, desde que o estabelecimento tenha a estrutura adequada. Além disso, O decreto proíbe a comercialização em sistema takeaway (retirada).De acordo com o decreto municipal, entre os estabelecimentos e serviços que poderão continuar de portas abertas por 24 horas, a partir de hoje até dia 19, são: hospitais; clínicas médicas, odontológicas e veterinárias públicas ou privadas (para atendimento de saúde); farmácias; serviços de hospedagem; e transporte e entrega de cargas.Já entre os estabelecimentos e serviços que podem funcionar de segunda a domingo, das 6h às 20h, são: transporte público; atividades religiosas; postos de combustíveis; distribuidoras de água e gás; e caixas eletrônicos de bancos.Por fim, entre o que vai poder funcionar de segunda a sexta, das 6h às 20h, são: hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixaria e quitandas; padarias; bancos, lotéricas e agências de Correios; ótica (para serviços de saúde ocular); e lavanderia e serviços de limpeza.O documento também ressalta que esses estabelecimentos deverão adotar todos os protocolos sanitários previstos no Plano São Paulo e outros eventualmente recomendados pela Secretaria Municipal de Saúde.Com as medidas da fase vermelha, ficam fechados até dia 19: comércio; bares e restaurantes; salões de beleza, cabeleireiros e similares; academias; escolas e universidades (exceto para cursos da área da saúde); espaços públicos; cinemas, teatros, salas de espetáculos, museus, galerias e bibliotecas; eventos e convenções.Além das atividades não essenciais suspensas na fase vermelha do Plano SP, o decreto suspende em Votuporanga, também até dia 19, as atividades presenciais nos clubes sociais, equipamentos esportivos públicos e privados, parques municipais e feiras livres.O documento também reforça o toque de recolher, já decretado no começo da semana, que proíbe a circulação de pessoas em espaços e vias públicas das 20h até as 5h.Porém, há finalidades de deslocamento que entram como exceção no decreto. São elas: aquisição de medicamentos; obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais; atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros; se dirigir ou retornar do local de trabalho; se dirigir ou retornar dos cursos superiores, técnicos e profissionalizantes (da área da saúde); embarque e desembarque de passageiros no terminal rodoviário e aeroporto.De segunda a domingo, por 24h:- Hospitais;- Clínicas médicas, odontológicas e veterinárias;- Farmácias;- Setores da indústria e construção civil;- Serviços de hospedagem;- Serviços de segurança pública e privada;- Serviços funerários;- Serviços de coleta de lixo;- Serviços de call center;- Meios de comunicação social;- Fretamento para funcionários;- Transporte e entrega de carga;- Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária, agroindústria e armazéns (das 6h às 20h);De segunda a domingo, das 6h às 20h:- Locação de veículos;- Transporte público;- Serviços de táxis e transporte por aplicativos;- Estacionamentos;- Atividades religiosas;- Postos de combustíveis;- Distribuidora de água e gás;- Serviços postais e cartórios;- Caixas eletrônicos e bancos;- Oficinas de veículos;De segunda a sexta, das 6h às 20h:- Hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixaria e quitandas;- Padarias;- Lojas de comida para animais;- Bancos, lotéricas e agências de Correios;- Comercialização de insumos agropecuários, medicamentos veterinários, vacinas e material genético;- Lojas de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, sanitários e de higiene;- Ótica (para serviços de saúde ocular);- Lavanderia e serviços de limpeza;- Estabelecimentos para fabricação e/ou comercialização de máquinas, implementos agrícolas e peças de reposições.