Além dos óbitos, o número de votuporanguenses internados em decorrência da doença também chama a atenção

publicado em 02/08/2020

Os números divulgados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMais dois votuporanguenses perderam neste domingo (2) suas vidas para o coronavírus. As vítimas foram um senhor de 95 anos e uma senhora de 52 anos. Ambos tinham comorbidades. Agora a cidade já registra 46 mortes, além de um óbito suspeito.Outro dado que chamou atenção além dos óbitos é a quantidade de pessoas intenadas em decorrência da doença. São 22 que já testaram positivo (11 em estado grave na UTI) e 17 com suspeita (dois em estado grave).Foram registrados também mais 19 casos confirmados, totalizando 1.647, detes, 1.513 já estão curados. Outros 2130 votuporanguenses apresentaram sintomas e aguardam o resultado dos exames.Há ainda 1994 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.