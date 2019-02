Capacitação, aberta a estudantes e profissionais da área, terá início no dia 23 de fevereiro, na Cidade Universitária; inscrições já estão abertas pelo site da Instituição

publicado em 12/02/2019

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990 (Foto: Unifev)

A Unifev, por meio de sua graduação em Ciências Contábeis, promoverá, a partir do dia 23 de fevereiro (sábado), um curso preparatório para o Exame de Suficiência Contábil do Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A capacitação, aberta a estudantes e profissionais da área, será realizada no período da manhã, na Cidade Universitária. Os demais encontros serão realizados nos dias 09, 16, 23 e 30 de março.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/examecrc, até sexta-feira (dia 22). O valor do investimento é de R$ 100, que podem ser divididos em até quatro parcelas.

Conhecida como Exame do CFC ou Exame do CRC, a avaliação é obrigatória para o exercício da profissão desde 1999. Composta por 50 questões objetivas, a prova é aplicada duas vezes ao ano pela Fundação Brasileira de Contabilidade.

Durante os encontros, os participantes terão a oportunidade de revisar temas e questões relacionadas à prova, esclarecer possíveis dúvidas e se atualizar quanto aos conteúdos cobrados pelo Conselho, nas últimas edições do Exame.