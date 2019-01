Sexta edição do Workshop de Piscicultura do Noroeste Paulista apresentará nova tecnologia na criação de tilápias, com menor custo de produção e mais qualidade do pescado

publicado em 22/01/2019

O Workshop de Piscicultura do Noroeste Paulista está marcado para o dia 20 de fevereiro, das 8 às 17h (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A sexta edição de um dos mais importantes eventos do setor da piscicultura volta a ser realizada este ano em Votuporanga. Promovido pela primeira vez em 2009, o Workshop de Piscicultura do Noroeste Paulista está marcado para o dia 20 de fevereiro, das 8 às 17h, no Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais (IAC), às margens da rodovia Péricles Belini, KM 21, em Votuporanga. O evento é organizado pelo Centro do Pescado Continental, por intermédio do Instituto de Pesca – IP, vinculados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Apta, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e conta com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas apenas pela internet, através do email lenaq@gmail.com. De acordo com a coordenadora do evento, pesquisadora científica Fabiana Garcia, "nos workshops, são apresentados resultados de pesquisas da Apta no campo da piscicultura e, este ano, o ênfase será uma nova tecnologia de produção de tilápias com uso de substratos, que resulta em menor custo de produção e melhor qualidade do pescado produzido, abordando ainda as possibilidades de certificação do produto".

São apenas 60 vagas, direcionadas primeiramente para aos profissionais do pescado, e, as remanescentes, aos demais interessados. O encontro é destinado a profissionais da cadeia do pescado, além de produtores rurais, extensionistas e estudantes, interessados na área da piscicultura. Com a proposta de ser realizado a cada dois anos, a primeira edição do Workshop aconteceu em Votuporanga, em 2009, com a cidade voltando a sediar o encontro em 2011, depois Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto.

Serviço:

VI Workshop de Piscicultura do Noroeste Paulista

Data: 20/02/2019

Horário: 8h30 – 17h

Local: Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais (IAC), às margens da rodovia Péricles Belini, KM 21, em Votuporanga.

Programação:

8h às 8h30 - Inscrições e entrega do material

8h30 às 09h - Palestra de abertura: "O que nos levou a estudar o uso de substratos na aquicultura?" - Pesquisadora científica, Fabiana Garcia

09h às 09h40 - "O uso de substratos na aquicultura reduz o custo de produção" - Mestrando Denis Johansen de Campos

Intervalo

09h50 às 10h40 - "Os substratos afetam a qualidade da água? De que forma?" - Prof. M.Sc. Roberta Almeida

10h40 às 11h20 - "A aquicultura baseada no uso de substratos pode gerar um produto diferenciado?" - Doutorando Luiz H. Castro David

11h20 às 12h - Tira dúvidas

12h - Almoço

13h30 às 15h30 - Apresentações práticas em circuito, percorrendo 3 estações, fechando com visitas aos experimentos de produção de tilápia-do-nilo em viveiro escavado e em tanques-dere.