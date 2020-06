Confira o artigo semanal de Grazi Cavenaghi

publicado em 06/06/2020

Grazi Cavenaghi é especialista em Liderança Pessoal

Começamos hoje a nossa jornada de liderança baseada no Eneagrama para líderes.Um caminho para nos reconhecermos, tomarmos consciência de quem somos, da parte humana da liderança, pois tributos técnicos de liderança facilmente aprendidos se você enxerga a sua integralidade.Esse mapa é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Costumamos até brincar dizendo que em "empresa eneagramada" tem pessoas melhores, comprometidas com elas mesmas e com o todo. Conhecer o tipo de cada um dos profissionais, as suas motivações, as suas estratégias, os seus padrões, as suas limitações, permite uma abertura de respeito, de compaixão, uma consciência de como agimos e reagimos, e isso promove uma evolução efetiva, melhora a comunicação, os relacionamentos, a produtividade, os resultados.Você com certeza irá se reconhecer em todos os nove tipos, porém um deles é o seu principal. Claro que não estamos aqui para definir ninguém, e nunca isso seria possível, e sim para sermos melhores.Falaremos hoje do líder tipo um, conhecido como o trabalhador, o disciplinado, o perfeccionista.São pessoas que acreditam que o mundo é um lugar de coisas perfeitas e pessoas perfeitas, e acabam julgando muito a si e o outro. Seguem normas e são inflexíveis quanto ao que acham ser o correto.Gostam de um ambiente de trabalho com regras claras e têm a pontualidade como valor importantíssimo. Buscam por alto padrões e se mantém constantes no objetivo traçado, incentivando o uso de procedimentos padrões e burocráticos, o que pode ser visto pelo time como exigente demais.É motivado por busca de qualidade em tudo que faz, e tem o foco em fazer o que é correto, ter o procedimento pronto, sem pensar na recompensa que terá. Seus feedbacks costumam ser focados nos erros, logo, precisa ter atenção para não ser crítico demais.Tem um nível de cobrança alto consigo e não gosta de receber críticas, o que pode levá-lo a ter baixa tolerância. Tem a ira como uma emoção que o vicia e o tira do seu eixo central. Muitas vezes explode a sua raiva de forma incontrolada. Como se fosse o pneu que "estoura".Quanto mais reconhece os seus comportamentos excessivos, mais toma consciência, mais se torna tolerante com o ele e com o outro, se cobra menos, abre-se para o novo, e acessa sua maior virtude, a serenidade.Como nosso foco é progredir, vamos juntos?Reflita sobre esses pontos em você.Por que você faz o que faz?Essa é nossa reflexão diária.Perceba-se, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +Se você quiser fazer o teste inicial para ter os seus três possíveis tipos, acesse:http://www.inspireacao.com/site/testepersonalidade.php