Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 27/06/2020

Grazi Cavenaghi (Foto: Arquivo Pessoal)

Caro leitor, que bom ter você aqui novamente nesta semana. Continuamos a jornada de conhecimento sobre o Eneagrama, ferramenta fabulosa com o objetivo de tornar as pessoas mais humanas, conscientes, comprometidas com suas missões e, portanto, melhores. Hoje, falaremos do líder intenso.O líder intenso, entre tantas denominações de vários autores, como criativo, romântico, original etc, é o líder tipo quatro, segundo o Eneagrama.Na personalidade, ele crê que algo falta e que precisa buscar algo fora que seja especial e diferente.Ele vê o mundo com a lente da "melancolia", o que, às vezes, traz uma sensação de tristeza e de vazio. Ele acredita que o outro tem o que ele precisa, o que se torna uma emoção viciada, a inveja. No Eneagrama, chamamos isso de paixão do tipo, o que o tirará do eixo.São pessoas muito intensas e se entregam tanto às tristezas como às alegrias, vivendo de forma exagerada esses sentimentos. Desta forma, sua vida e como se fosse uma montanha russa, de altos e baixos.A introjeção é o seu mecanismo de defesa, o que faz com que ele traga para si a melancolia, a sentimento de falta e viva isso no seu interior com profundidade.Quando começa um trabalho de se autoconhecer, consegue reconhecer os momentos em que usa a lente da "melancolia" e, então, passa a usar a lente da "equanimidade", onde se vê com todo o seu valor, a sua beleza e a sua conexão com a sua verdade, se sente completo.Pessoas com esse perfil são líderes criativos e originais, que trazem a beleza e a inovação para os seus produtos. Formam times que trabalham com essência e requinte, trazendo diferenciação ao seu trabalho.Gostam de ambientes agradáveis onde sejam reconhecidos e possam expressar as suas emoções. Quando estão no comando de qualquer projeto, envolvem todos, com seu poder de fazer as coisas acontecerem com qualidade, numa causa maior.Extremamente intuitivos e empáticos, conseguem engajar todos ao seu redor.Seus feedbacks são sempre baseados em suas emoções, portanto, devem ficar atentos para não envolverem sentimentos pessoais. Seu medo de magoar o outro pode lhes causar desconforto ao darem feedbacks negativos.Quanto mais conscientes, mais conseguem ter equilíbrio emocional, dar o melhor de si com calma e se conectar com o outro.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Anote as características que você enxerga em si e pergunte-se: por que faço o que faço? Essa deve ser a nossa reflexão diária.Perceba-se, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores e um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +Se você quiser fazer o teste inicial para ter os seus três possíveis tipos, acesse:http://www.inspireacao.com/site/testepersonalidade.php