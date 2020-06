Coluna Dinheiro à Dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 16/06/2020

Graziele Delgado e Evandro Valereto

Bom dia caro leitor! Tudo bem com você? Vivemos um problema inédito para nossa geração e não existe previsão de quando terá fim ou quanto tempo vai durar. Sem dúvida, um dos maiores aprendizados foi em relação à organização da sua vida financeira: nunca se falou tanto em reserva de emergência e em lidar com imprevistos como nos últimos meses. É fato que pessoas e empresas que tinham uma vida financeiramente equilibrada e organizada estão passando por tudo isso de forma mais branda (não ilesos). Um ponto importante a se discutir no meio de tudo isso são seus hábitos de consumo: você consome de forma consciente? Sabe o valor que tem o seu dinheiro?Há alguns anos reparamos e observamos o movimento do mercado e comportamento das pessoas em datas comemorativas ou em grandes promoções, como a Black Friday. E a cada ano temos mais certeza: as pessoas não sabem o valor do seu dinheiro e não tem nenhuma consciência na hora de consumir. Para exemplificar, vamos dar dois exemplos.O primeiro se relaciona com o dia dos namorados (mas você pode considerar que o mesmo acontece em todas as datas comemorativas como dia das mães, dos pais, das crianças e o natal). Há alguns anos orientamos as pessoas a comprarem presentes com mais de 30 dias de antecedência ou deixarem para comemorar depois, simplesmente porque o mercado se organiza para receber o cliente nessas datas e aproveita para ganhar mais com isso. Vamos dar um exemplo de um aparelho de celular de um modelo específico: no dia 29 de maio (2020) o valor do aparelho era de R$ 2.679,20. No dia seguinte seu preço começou a ser ajustado, de forma que dia 11/junho, na véspera do dia dos namorados, seu valor passou a ser R$3.149,10. São exatos R$469,90 A MAIS que as pessoas pagaram para presentear seu amor com esse modelo de aparelho, nas vésperas da data comemorativa.Mas não são apenas os produtos que passam por uma readequação de preços nessas datas: muitos serviços, também. Restaurantes normalmente se preparam para essa noite, oferecendo uma decoração adequada com corações, flores, músicas e rituais. Mas você sabe quanto paga a mais por isso? Em uma pesquisa rápida, vimos que um restaurante de culinária oriental cujo preço normal era de R$99,90 por pessoa, chegou a cobrar (pelo mesmo serviço) R$149,90 por pessoa nessa data: um aumento de R$50,00 por pessoa para a comemoração. A questão é que o restaurante teve lotação máxima nos três dias preparados para os casais (quinta, sexta e sábado) e a pergunta que fica é: quantas pessoas que consumiram nesse dia realmente tinham consciência de que estavam pagando mais caro?O segundo exemplo é o da Black Friday: todos os anos é a mesma história e as pessoas já sabem que os descontos praticados não são significativos (alguns chegam a ser enganosos). Em contrapartida, todos os anos essa promoção bate recordes de vendas. Agora pare e pense: porque, mesmo reclamando que é uma “black fraude”, as pessoas continuam consumindo?Entenda que VOCÊ e sua consciência são responsáveis por mudanças significativas nos preços do mercado. Se uma promoção de Black Friday der prejuízo porque as pessoas perceberam que os descontos são ruins e não compraram, os estabelecimentos vão ter que oferecer descontos mais atrativos da próxima vez. Se o restaurante não tiver lucro porque os consumidores perceberam que o preço estava abusivo, ele terá que oferecer algo melhor aos seus clientes. É assim que o mercado funciona. Entenda que: quanto mais exigentes e negociadoras as pessoas forem na hora de comprar, mais as empresas precisam oferecer qualidade em seus produtos e atendimentos. E você? Está de bem com sua consciência (e com seu bolso)?