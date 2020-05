Confira o artigo semanal de Grazi Cavenaghi

publicado em 30/05/2020

Grazi Cavenaghi é especialista em Liderança Pessoal

Estamos sempre querendo construir algo, criar algo. Você já pensou que o processo pode ser o inverso? Um processo de desconstrução, de olhar para dentro, de volta para sua essência.Olhe para uma criança, como ela é leve, direta, honesta e "sem filtros"? Assim também somos nós, leves e Faremos uma viagem meu amigo leitor, por um caminho de volta para as nossas virtudes, onde falaremos de uma ferramenta que mudou minha vida. Segundo o pessoal aqui da minha casa, foi uma volta de 180 graus. Um mapa que mostra como nos limitamos e os caminhos para nossa evolução, para a desconstrução do que nos pesa e nos tira do caminho do mais: o Eneagrama. Temos várias ferramentas, mas para mim essa é a que nos mostra caminhos incríveis de transformação.Existe há milhares de anos, foi descoberto pelo homem, mas a sua origem é incerta. É uma figura geométrica que traz as personalidades humanas segundo sabedorias antigas. A palavras Eneagrama tem origem grega, onde ennea significa "nove" e grammos, "figura". É composta pelos respectivos elementos e seus significados:O círculo - unidade, a mandala universal, ideia de Deus uno.O triângulo equilátero - a trindade, presente em todas as religiões e tradições.A Hexade - representando a lei do sete, mostrando que tudo está em mudança, tudo se transforma.Chegou ao Ocidente pelo armênio George I. Gurdjieff no século XX e consta no livro: "Encontro com Homens notáveis". Ele e seu grupo "Os que buscam a verdade" percorreram o mundo na década de 70. Foi adaptada por Oscar Ichazo e Claudio Naranjo. Nos USA, chegou ao público por Helen Palmer, professora e pesquisadora da faculdade Stanford, que publicou o livro: "O Eneagrama". Ela é usada nos Estados Unidos, em instituições como Stanford, Columbia e Loyola e no Brasil em programas da FGV e USP.É usada também em grandes empresas pelo mundo o para o desenvolvimento das principais competências de liderança, por meio do autoconhecimento, a autogestão, gerando uma performance que envolve pessoas e melhora os processos.Em uma pesquisa realizada em 20 países, pelo The Enneagram in Business Network, constataram as áreas onde se obtiveram maior sucesso após o trabalho: comunicação, liderança, equipe, conflitos, inteligência emocional, feedback e tomada de decisão. Destaco a fala de um dos entrevistados: “Outros sistemas têm valor, mas eles não ajudam com autodomínio; eles fazem uma análise de quem é você, mas não mostram a você como se desenvolver ou se tornar mais integrado”.Venha com o coração aberto para conhecer um pouco sobre esse caminho. Lembre-se que não tem certo ou errado, tem o que faz sentido para você. O Eneagrama nos traz nove personalidades e uma delas reflete o seu estilo central de liderar. Conhecê-las melhora a autoestima e a compreensão dos seus comportamentos e do outro.Embarcamos nessa viagem de autoconhecimento, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +