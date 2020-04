Coluna semanal da especialista em Liderança Pessoal Grazi Cavenaghi

publicado em 18/04/2020

Grazi Cavenaghi é especialista em Liderança Pessoal

Você já pensou como somos as nossas escolhas? Elas nos trouxeram até aqui.O mundo passa por um momento onde as nossas "estruturas" estão abaladas, fomos atingidos pelo invisível que nos mostrou a nossa fragilidade, a nossa igualdade, a nossa real situação: não temos o controle de nada! Convidou o “humano” a “ser humano”, ao desapego do que pensamos que somos, e a volta para quem realmente somos, para a nossa essência.O que podemos fazer? Escolher!Por favor, não priorize a "morte", o olhar para a situação com olhos de "nada está acontecendo" ou "é o fim de tudo". Tenha preferência pela "vida" e faça o que você pode, na sua posição.Use o discernimento, esse poder que traz clareza e juízo para compreender e agir.Não paralise! Se isolar, sim! Seguir as orientações de quem entende do assunto, sim! Paralisar o seu ser, não!Escolha viver esse momento, no seu lugar! Seja na sua casa, ou aonde você estiver, viva! Como iremos sair? Eu não sei, você não sabe! Ninguém sabe!Tenha compaixão e olhe para os seus medos, as suas emoções que afloram, as suas capacidades, as suas virtudes. Acolha as sombras e as luzes, olhe para dentro e siga.Sabedoria é construir no agora com o que se tem disponível.Conta a história que um carpinteiro resolveu se aposentar e avisou ao patrão, que pediu gentilmente se ele poderia construir antes disso uma casa, em uma bela chácara perto da cidade. O senhor, bem desanimado, construiu, muito rápido e mal feito, pois tinha pressa de parar. Quando acabou, o patrão então lhe disse: "Caro amigo, essa casa é o meu presente para ti, pelo reconhecimento do seu trabalho esses anos comigo, é sua, aproveite!". Envergonhado, ficou arrependido de não ter cumprido com excelência a missão recebida.Assim é nossa vida, criamos no hoje, o nosso amanhã.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Use do discernimento para escolher e fazer o que pode no seu espaço.Crie a sua realidade, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +