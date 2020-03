Coluna Dinheiro à Dois por Grazi Delgado e Evandro Valereto

publicado em 24/03/2020

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Divulgação)

Bom Dia caro leitor! Tudo bem com você? Esperamos que, nesse momento, você esteja em casa. É momento de resguardo para sua própria proteção e para com os seus. Mas também é momento de aprendizado e de ficar atento à sua vida financeira. A ideia é minimizar as consequências negativas desse período em que a nossa saúde tem que falar mais alto do que nosso bolso.Vamos falar primeiro sobre aprendizados desse período: acredito que alguns já tenham feito sentido. O primeiro deles é que ESTABILIDADE NÃO EXISTE. Vivemos tempos líquidos: tudo muda muito rápido e não dá mais para acreditar que você pode “parar” na vida. Se tudo está mudando, você também deve estar em movimento: estudando, investindo em conhecimento e se tornando o melhor profissional que você pode ser. Empresas e pessoas que, até esse momento, estavam resistindo à tecnologia e não gostavam de trabalhar pelas redes sociais, estão tendo que “dar um jeito”: o delivery e as redes sociais passaram a ser quase que a única forma de sobrevivência de pequenos e médios negócios na quarentena.Outro aprendizado evidente é quanto à organização financeira: em tempos de crise, ter caixa é o mais importante. Isso serve para as famílias e para os negócios. O conceito de reserva de emergência nunca foi tão importante: quem a tem, está mais preparado emocionalmente a toda essa situação. É isso o que a reserva de emergência faz por você: te dá calmaria em tempos difíceis. O funcionário não sabe se vai receber integralmente. O autônomo não ganha se não trabalha. O empreendedor terá menor demanda e, portanto, menor receita. Em todos os cenários, quem tem reservas financeiras sairá menos ferido.Independente de ter reservas, o ideal neste momento é reduzir custos: reduza sua vida à sobrevivência. Não é hora de comprar roupa, sapato, maquiagem ou qualquer outro produto que não seja essencial. Com toda certeza você tem o suficiente para passar pelos próximos 4 meses. É hora de priorizar a moradia, a alimentação e, principalmente, a saúde. Renegocie aluguéis, economize energia. Aproveite esses momentos para retomar atividades que antes não tinha tempo para fazer. Leia um livro. Faça um curso online. Aproveite esse tempo para se desenvolver enquanto pessoa e profissional. Reinvente-se. Aproveite o tempo com as crianças e os adolescentes: joguem cartas, jogos de tabuleiro, retome momentos familiares.Cuidado com os deliverys: é aí que seu dinheiro pode ir embora. Antes mesmo da crise, um pedaço bem grande dos seus gastos já estava concentrado em restaurantes, lanches, pizzas, sorvetes, etc. Todos esses produtos serão entregues na porta da sua casa, mas comê-los sempre poderá causar problemas no seu bolso e na sua saúde. Cuide do seu financeiro e também da sua imunidade. E mantenha-se em movimento, mesmo na quarentena. Ficar à toa o tempo todo e acompanhando notícias ruins só vai aumentar a sua ansiedade e fazer você comer mais e, por consequência, gastar mais.Esperamos que você, sua família e seu negócio sobrevivam a esse período. E que daqui um tempo, possamos olhar para trás e perceber que aprendemos mais. Valorize mais aquilo que o dinheiro não pode comprar e viva esse tempo com sabedoria. Sua saúde e seu bolso agradecem.