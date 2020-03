Coluna Canto do Conto por Tony Rocha

publicado em 20/03/2020

O Aquiles dessa história não é filho de Peleu; sua mãe foi e continua sendo uma bela mulher, mas não se chama Tétis e não é uma das Nereidas. O Aquiles dessa história não foi banhado nas águas do rio Estige nem morreu ao ser atingido no calcanhar por uma flecha disparada por Páris e guiada por Apolo. O Aquiles dessa história está vivo.O pai do Aquiles dessa história batizou o filho com o nome da personagem central da Ilíada por ser estudioso e amante da mitologia grega. Isso posto, passemos à história de nosso Aquiles.Quando acordou naquela manhã, Aquiles tentou remover o cobertor e notou que algo estranho estava acontecendo: não conseguia segurar com a mesma eficácia de antes. Olhou para as mãos e sentiu um calafrio. Na mão esquerda tinha dois dedos apenas: o mínimo e o polegar.Um nó na garganta barrou a passagem do grito que por certo acordaria toda a vizinhança. Procurou pelos dedos de maneira atabalhoada, uma busca frenética que não obteve êxito. Depois de vasculhar cuidadosamente a amarfanhada roupa de cama, examinou todo o quarto e nada, três dedos da mão esquerda tinham desaparecido. O caso era um mistério, não havia pistas sobre o sumiço dos dedos e, o mais curioso é que não tinha sequer vestígio de sangue no quarto, nem mesmo uma gota.Aquiles não sentia nenhuma dor. Respirou fundo e procurou analisar fria e racionalmente a situação. Havia um problema, e todo problema pede uma solução. Não era prudente, naquele momento, alarmar os familiares. Vestiu-se. Saiu do quarto com as mãos no bolso e, ao passar pela sala, comunicou à família que surgira um compromisso urgente e inadiável e não tinha tempo para o café da manhã. Sem dar maiores detalhes, dirigiu-se ao hospital.Após examinar a mão esquerda de Aquiles, o médico o encarou e disse:“Não estou entendendo sua inquietação, a julgar pelo aspecto do local, os três dedos ausentes foram amputados há muito tempo, é provável até que tenha nascido com apenas dois dedos na mão esquerda.”“Não sou maluco”, retrucou Aquiles, “até ontem à noite eu tinha cinco dedos na mão esquerda, doutor.”“Isso é impossível”, disse o médico, começando a duvidar da sanidade do paciente, “não tem lesão alguma, sua mão esquerda é como uma pinça, senhor Aquiles.”“Não duvide de minha palavra!”, gritou o paciente.“Acalme-se”, disse assustado o médico, “vamos resolver seu problema, diga-me: onde estão os três dedos que você perdeu essa manhã?”“Procurei cuidadosamente, mas não os encontrei em parte alguma.”“Vou chamar uma equipe especializada, aguarde aqui por alguns minutos.”O médico saiu. Pouco depois retornou com um grupo de brutamontes que imobilizou o paciente. Posteriormente fizeram contato com a família de Aquiles, este acabou sendo liberado.Seguiram noites de insônia para Aquiles, o mistério do desaparecimento dos dedos não o deixava dormir. Não conversou com a família nem com ninguém sobre o assunto. Batucava tampos de mesa, mostrando a mão esquerda às pessoas, mas, ninguém tecia comentário algum nem demonstrava surpresa.O caso era uma incógnita flutuante na cabeça de Aquiles até que, no sétimo dia pela manhã, um fato o intrigou ainda mais. Retornou ao hospital e, triunfante, apresentou ao incrédulo médico a mão esquerda que... Estava com os cinco dedos.Antonio Rocha Bonfim é romancista, contista, poeta, compositor, letrista, intérprete e colunista deste jornal