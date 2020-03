Coluna Dinheiro à Dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 31/03/2020

Bom dia caro leitor! Tudo bem com você?Vivemos tempos difíceis. Trata-se de uma crise no setor da saúde que afeta toda nossa economia. É como se estivéssemos no cenário “se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come”. Todos seremos afetados de alguma forma: alguns mais, outros menos. Mas como já dizia Gustavo Cerbasi, “quem não é parte da solução, é parte do problema”. O que podemos fazer, então, enquanto cidadãos, para fazer parte da solução?Primeiro, organize sua própria vida financeira. Se você já andou de avião, sabe qual a recomendação das máscaras de oxigênio: primeiro você precisar se salvar para depois ajudar quem estiver ao seu redor. O mesmo vale para sua vida financeira: faça um levantamento de todas as suas despesas e analise de onde é possível reduzir. Em tempos de crise, o recomendado é diminuir os custos fixos da sua família.As pessoas que mais sofrem com esse tipo de situação são os trabalhadores informais, os profissionais liberais, os autônomos e os pequenos e médios empreendedores. Isso porque, com a quarentena, muitos serviços foram automaticamente interrompidos e essas pessoas deixaram de ter receitas. Muitos desses trabalhadores começaram a oferecer seus serviços por delivery, entregando os produtos na sua casa. Apoie essas pessoas. Comprem seus produtos. Consuma dos pequenos produtores e dos pequenos estabelecimentos: eles correm mais risco de não resistir à crise e falirem. Outra forma de ajudar é doando cestas básicas e ajudando com o que você puder, aqueles que mais precisam.Para os estabelecimentos, em épocas de crise, é importante ter caixa. Faça promoções do que você tem estocado; deixe de trabalhar com produtos que tem uma pequena margem de lucro e foque naquilo que vende mais. Reduza os custos fixos do seu estabelecimento: renegocie seu aluguel e diminua todas as despesas que forem possíveis. A palavra-chave desse momento é PARCERIA. Sabe aquele seu concorrente? Junte-se a ele. Ofereçam produtos diferenciados juntos. Não é o momento da concorrência e sim da sobrevivência e, nesse caso, a união faz a força. Reinvente-se. Explore as possibilidades do online.Juntos, podemos amenizar as consequências negativas desse momento. O Governo vem fazendo uma série de medidas para dar subsídios aos cidadãos e empresários e diminuir o estrago econômico. Fique atento àquilo que você tem direito e quais são as possibilidades. As instituições financeiras também estão se organizando, diminuindo os juros e oferecendo benefícios para a população, buscando evitar maiores problemas futuros.Cuide-se. Mantenha hábitos de higiene. Se puder, fique em casa. Se você está no grupo de risco, isole-se. Por você e por aqueles que você ama.