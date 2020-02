Coluna do narrador Rogério Assis

publicado em 01/02/2020

** Sendo massacrado pelos adversários a cada jogo, o time de pernas de pau da Votuporanguense faz sua campanha na Série A2 rumo, ao que parece, ao rebaixamento. Justiça seja feita, eles não pediram para jogar na Votuporanguense, então a culpa maior é de quem os contratou, e se tem algo que essa diretoria sempre fez foi assumir seus erros. Aqui sempre destaquei e o farei quando for justo, a competência deles na montagem do time, e mais, no trabalho sério e responsável que fazem, mas este início de temporada tem sido tão negativo que revolta.** A péssima qualidade do elenco deste ano é de causar estranheza, até parecendo que os critérios para contratar estes jogadores foram os opostos quando se pensa em fazer um elenco vencedor. O principal neste caso parece ser o de se trazer perdedores, fracassados e que só vieram para receber em dia seus salários, sem nenhum compromisso e responsabilidade, principalmente com eles próprios. A diretoria da Votuporanguense montou um elenco só de pernas de pau, derrotados ou eles estão fazendo de conta que são profissionais.** Perder todos os jogos até aqui e tomar tantos gols é de fazer inveja ao Ibis, o pior time do Brasil, e, sinceramente, como acreditar que eles irão reverter o quadro? Ou muda-se muita coisa, incluindo o treinador, que tem um discurso maravilhoso que com certeza o colocaria como embaixador do Unicef ou da ONU, porque ele vive no meio de uma guerra em que só perde e ainda consegue enxergar algo de positivo. Impossível ver algo de bom neste bando de pernas de pau, ou, como diz Neto, pés de rato.** A diretoria precisa agir imediatamente e mesmo que um milagre aconteça amanhã com a Portuguesa nos dando de presente uma vitória. Se este milagre divino acontecer, que ele não iluda ninguém porque o resultado pode maquiar a verdadeira face deste time de pés de rato, fadados ao fracasso. O campeonato que a Alvinegra joga agora é para não ser rebaixada e com a bolinha murcha que esse time, honrosamente ele deve seguir em último. Ou seja, já que é pra fazer, que se faça bem feito.** A mega-sena acumulada que hoje paga R$ 70 milhões me levou a fazer uma aposta, então pensei em me basear nos números da Votuporanguense no campeonato, mas não consegui. Só tem número baixo e com o zero aparecendo várias vezes. O número maior é o 8, número de gols sofridos, então acabei buscando inspiração em outra fonte.** Vergonha maior que a cidade está vivendo e esta bem mais séria que o futebol são os casos de dengue, alarmantes e que divulgam o município em rede nacional nos principais canais de TV do Brasil. Não faz muito tempo e Votuporanga era sempre destacada em manchetes por coisas boas, a conquista da Copa Paulista pela Alvinegra por um elenco de guerreiros, foi uma delas. O OBA Festival segue sendo referência, em compensação nos últimos anos...** Terça quem vem voltamos repercutindo mais uma derrota dos pés de rato aqui na coluna, ou quem sabe um milagre.