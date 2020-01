Coluna Mercado de Trabalho por Vanessa Bortolozo

publicado em 20/01/2020

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Você se considera um profissional preparado? O que você faz de diferente para alcançar resultados? Confira, algumas atitudes que podem mostrar os seus diferenciais no trabalho e o torná-lo um colaborador essencial para a sua organização.Esteja atentoEsteja atento a tudo que acontece em sua volta, mesmo que as mudanças não atinjam diretamente sua rotina de trabalho. Assim é possível identificar muitas oportunidades e mostrar iniciativa.Faça perguntasFazer perguntas fundamentadas pode demonstrar seu grau de interesse, conhecimentos e preocupação com a organização. Lembre-se que as dúvidas podem atrapalhar seu crescimento na empresa, uma vez que impossibilita o desenvolvimento das suas atividades com segurança.Seja proativoNão espere ser lembrado por outros profissionais. Antecipe-se, mostre-se disponível e animado para novos desafios.Tenha senso de urgênciaNunca deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Protelar é um dos maiores vilões para o crescimento pessoal e profissional, além de representar perigo para o bom andamento da empresa.Identifique os problemas e sugira soluçõesLevante pontos de melhorias nos processos, busque possíveis soluções e apresente ao seu gestor.Contribua com outras áreasFaça além do que é esperado de você, ajude no melhor desenvolvimento das rotinas de seus colegas de trabalho sempre que for possível. Surpreenda.Determine suas prioridadesFaça uma lista das atividades por ordem de urgência e importância e trabalhe nessa sequência.Busque desafios e agarre oportunidadesNão se contente com pouco, vá além. Ofereça-se para ajudar as outras pessoas, mostre que você pode assumir maiores responsabilidades. Sabe aquela ideia que parece impossível, você já tentou executá-la?Vista a camisa da empresa e dê o melhor de si. Suba cada degrau da sua ascensão profissional com honestidade, justiça e lealdade. Você terá um grande futuro pela frente se agir dessa maneira. E o melhor, será lembrado como alguém que fez o que é certo e venceu pelos próprios esforços.*Vanessa Bortolozo é jornalista e especialista em Gestão de Pessoas