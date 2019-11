Por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 12/11/2019

À espera de um milagre (financeiro)

Todo mundo quer enriquecer...de forma rápida e fácil. Da noite pra o dia. Sem esforço. O número de brasileiros que têm acreditado em formas mirabolantes de enriquecimento só aumenta. Todos os dias.

São mais de 130 milhões de endividados no país (cerca de 65% da população). As principais dívidas são referentes ao cartão de crédito, ao cheque especial e ao financiamento de automóveis. Você deve se perguntar: “mas porque tem tanta gente endividada?” Bom, a psicologia econômica explica o processo de negação que as pessoas têm com seus problemas financeiros e continuam levando a vida (o que pode ser tema para outro artigo). Mas os altos índices de endividamento colaboram para a crença nessas histórias.

A questão que gostaríamos de levantar aqui é outra. O ano de 2019 começou com uma polêmica financeira: uma jovem de 22 anos alegando ter ficado milionária investindo na bolsa de valores, começando com mil reais. Se por um lado, essa notícia deu destaque aos investimentos da bolsa (que são lícitos, e não se trata de um “perde e ganha” como as pessoas pensam), por outro se destacou a ideia de que qualquer pessoa poderia ficar rica na bolsa de valores (o que é verdade), da noite para o dia (o que não é verdade).

Mas nem só de “Bettinas” vive o mundo dos “milagres financeiros”: tem também artista que promove pirâmides financeiras; vendedores de curso de Day Trade que ostentam Ferrari nas redes sociais (mas ficaram ricos vendendo curso, e não com a prática de Day Trade), entre tantas outras promessas de ganhos rápidos e estratosféricos. Ah! E também tem a loteria: são mais de 3 bilhões de apostas ao ano.

É possível enriquecer investindo em bolsa de valores? É claro que sim! Com estudo, informação, boas referências e adotando uma prática constante e coerente de investimentos de longo prazo, por anos. Mas tem que estudar, dá trabalho e demora (entenda “longo prazo” como um período acima de 10 anos). Do dia para a noite, como muitos têm prometido? Em um prazo de 1 ou 2 anos? DESCONFIE. Todas as promessas que apelarem para sua emoção são dignas de desconfiança. Os investimentos que promovem o enriquecimento verdadeiro precisam ter racionalidade e dependem de boas escolhas, educação financeira, planejamento e conhecimento.