Maria Helena Ferramola

publicado em 21/08/2019

Hoje, após ter vivido e subexistido a tantas crises, acredito que a mais desafiadora de todas seja a crise familiar, pois, ao atingir a pessoa que amamos, nos atinge também, nos desafiando a percorrer um caminho de modificações, através de um novo modelo, remodelando-nos e adequando-nos a novos comportamentos internos e externos. Na maioria das vezes, aparece o sentimento de medo do desconhecido e, esse período obscuro a princípio inibe a ação e caímos na inércia, porém, precisamos estar despertos e motivados para sairmos desse vai ou não vai, provocado pela angústia do “e se não der certo?”; “quero, mas não posso! ; “já tentei mas não consegui!”. E, é assim que a maioria de nós chega aos Grupos de Apoio, vivendo a dança das incertezas, do que pode ou não pode ser modificado.É o Amor-Exigente que, com sua proposta de ação planejada, nos apoia a sair da zona de desestruturação, de mãos dadas com toda a simplicidade do nosso programa, aprendendo a administrar a crise e ver através dela novas possibilidades de mudança. E o que de fato é uma crise a não ser um furacão, que só fica em pé quem tem estrutura. Mas, se pensarmos bem, crise é um “momento” em que o jeito da família funcionar diante da dependência química e da codependência, não dá mais resultado e é preciso buscar um novo rumo, novas ferramentas para administrar, tentando um número maior de acertos nesse “novo momento”.Crises pequenas, médias e grandes põem fim a um ciclo e provoca um “movimento de renascimento”, no qual reside a força de ESPERANÇA. E o que é esse renascimento? É o desmame do que está errado e do que nos tira o equilíbrio. É o empurrão que a vida nos dá para olhá-la por outros ângulos e a cada novo ângulo nasce uma nova concepção, um novo olhar, no qual a força do Grupo de Apoio nos conduz a procura da resolução dos problemas, quebrando a negação. Então é oferecido a nós o DEFIFOREXE, pequenas letras de assertividade, para que possamos focar na verdadeira mudança. Vamos então aprender a administrar a crise:DE: Defina uma meta: Qual seu ponto de partida? Que seja uma primeira ação possível de ser realizada.FI: Fixe uma prioridade: Primeiro as primeiras coisas, aquilo que se faz urgente de mudança.FOR: Formule um plano de ação: Planejamento é a palavra-chave, é a escolha da atitude para chegar onde nos propomos.EXE: Execute seu plano de ação: Aja! Suas escolhas foram feitas com reflexão que geram mudanças positivas.O foco está no objetivo da mudança, a trava dos olhos caem e a inércia é vencida. Vamos juntos avaliar os alvos a serem atingidos e corrigi-los quando necessário. Vamos usar nosso lado bom e saudável, amar de tal forma, de um modo firme, que se faça o que tem que ser feito. A crise é como um estilingue, que primeiro nos leva para traz, para adquirirmos forças para ir com força para frente. Depois que administrarmos uma crise, diz o Amor-Exigente, não seremos mais os mesmos. MEDO DE NADA!Reuniões em Votuporanga – SPQuintas-feiras, às 14 horasIgreja São Benedito e Nossa Senhora de FátimaSala do Centro Pastoral.Quintas-feiras, às 20 horasRua São Paulo, 3577 (entrada pela rua Alagoas)=Salão Paroquial da Catedral=(17) 98163-4546 (WhatsApp)Venha participar!!!Maria Helena FerramolaVoluntária do Amor-Exigente,Campinas/SP