Jocafe

publicado em 08/08/2019

O trabalhador comum, homens e mulheres que no anonimato movem o progresso dessa cidade, provavelmente, não percebem o avanço que Votuporanga tem conquistado nos últimos anos. A Cidade das “Brisas Suaves”, outrora um invejável pólo de móveis estofados do Noroeste Paulista, do século passado, avançou no tempo, diversificou a sua indústria, ganhou expressão no comércio e na cultura e disparou no ranking tornando-se a principal cidade do Noroeste Paulista depois de São José do Rio Preto.Para alguns observadores a arrancada histórica para o desenvolvimento que esta cidade vem apresentando nos últimos anos, está relacionada ao seu bom momento político, numa continuidade feliz de prefeitos alinhados com o governo que proporcionou ao município extraordinárias conquistas. O setor de saúde, por exemplo, com a instalação do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e os investimentos que transformaram a Santa Casa num hospital estruturante para atendimento a mais de 40 municípios, faz de Votuporanga hoje uma cidade modelo em saúde pública.Louva-se também a conquista no campo acadêmico, com a criação da Faculdade de Medicina junto à conceituada Unifev, que é uma referência regional em ensino superior. Soma-se a esta outros pólos de graduação que chegaram para somar, como a Faculdade Futura, que vai ocupando o seu espaço e também atraindo estudantes de outras regiões e estados vizinhos. Ainda no campo educacional, ganham destaque as escolas de ensino básico e fundamental que fazem de Votuporanga uma referência em todos os níveis de estudos.Já o comércio se expande e deixa o tradicional leito da rua Amazonas para ganhar outros pontos por onde a cidade cresce. Recentemente a instalação da Havan, uma das maiores lojas de magazine deste país, ocupou espaço às margens da rodovia, em local próximo do prédio do shopping em construção e de lojas de revenda de veículos, num outro promissor ponto comercial da cidade.Por tudo isso, Votuporanga vem sendo contemplada num invejável patamar entre as melhores cidades para se morar. Uma excelente qualidade de vida, um baixo índice de violência e um excelente pólo de emprego na indústria, comércio e serviços. O registro do IBGE aponta sempre um nível crescente por habitantes. O slogan lançado pela Prefeitura retrata bem o nível de satisfação da sua gente: “Aqui, o Brasil vai bem”.Votuporanga não para e quer mais. Com um filho ilustre da cidade ocupando o alto posto de deputado líder do governo na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, Votuporanga tem grandes aspirações. O seu aeroporto estadual está na lista de privatização e com isso espera-se que a cidade entre na rota de linhas aéreas com destino aos grandes centros nacionais. Outras empresas de grande porte acenam com perspectivas de se instalar e ampliar ainda mais o mercado de trabalho.Assim, esta cidade de “vida e esperança” tem muitos bons motivos para comemorar hoje os seus 82 anos de fundação. Aqui, o futuro está presente! Bom dia, Votuporanga.