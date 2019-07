Grazi Cavenaghi

publicado em 21/07/2019

Faz tempo que você quer ser mais feliz, fazer algo novo, mas continua na “mesmice”, sem saber como mudar esse cenário?Você está triste com a sua realidade hoje, mas não consegue enxergar outra alternativa? Está em um momento onde as reclamações são constantes?Eu era uma pessoa triste, que reclamava sem parar, era cansada, cheia de dores. Foi no “fundo do poço” que me deparei com uma barreira que parecia intransponível: voltar a viver com felicidade. Essa queda tinha realmente me machucado e eu havia perdido as esperanças, engordado 10 kg e estava me sentindo sem chão. Até que descobri algo que parecia a resposta às minhas orações... a Grazi de verdade.Na nossa vida nos deparamos com tantos problemas que nos aterrorizam, onde a insegurança toma conta de todos nós.Sim, nós podemos! Nós podemos mudar. Podemos ser mais leves e felizes. Podemos ser quem nós quisermos! Quando nos conhecemos, nossa autoestima se intensifica e podemos escrever a nossa história como sempre sonhamos e conseguirmos honrar nossa história e seguirmos livres.No dicionário o significado de autoestima é: “valorização de si mesmo”. Então, basta olhar para o que temos de bom, valorizar e excluir o resto? Seria fácil, mas é necessário nos integrar por inteiro, acolhendo cada pedacinho nosso. Cuidado para não se enganar e achar que existem pessoas totalmente felizes e perfeitas. Todos estamos em uma jornada, em graus de consciência diferentes.Nos valorizar e nos entender, focar no que temos, tudo isso nos faz enxergar as infinitas possibilidades diante da nossa vida hoje e seguir abertos para as curas que devemos fazer, caminhando, passo a passo, lutando e suportando tudo que temos, sempre “passo a passo”.E quanto mais nos conhecemos, mais avançamos, mais conseguimos nos conectar com o outro, mais nos tornamos felizes. A conexão verdadeira com o outro traz realização. Um estudo americano intitulado “Very Happy People” revelou que a característica que distinguia os mais felizes não era o dinheiro, a profissão, o status, entre outros, o que os distinguia era a “força dos relacionamentos saudáveis”.Claro que acreditar que é possível, se olhar com carinho, aumentar a autoestima, não são tarefas fáceis. Talvez você esteja na dúvida se está disposto a investir esse tempo em você e na sua descoberta. A pergunta a se fazer agora é: quanto vai custar você continuar assim?E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Como está você? Como está a sua vida? Analise os diversos “setores” dela.O que você precisa mudar urgente? Decidiu? Agora escreva todas as potencialidades que você tem e que podem te ajudar a acreditar que és capaz.Comece a mudança com um pequeno passo, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +