Alessio Canonice

publicado em 23/07/2019

Como início desse comentário, há de se ressaltar os noticiários do mundo com abrangência em nosso país, é claro, a comemoração dos 50 anos da chegada do homem à Lua. Nessas condições, o que nos admirou à época daquele evento foram as imagens trazidas pela televisão e mesmo através dos cinemas o feito de 1.969.Fatos e imagens foram das mais diversas e que mudariam o rumo da humanidade. Foi um marco para a televisão com uma transmissão ao vivo, além de ter passado o filme dos principais momentos em todos os cinemas brasileiros, reforçando a importância do acontecimento de certa forma inédito no mundo inteiro.Embora tenha ocorrido há cinco décadas, essa conquista da ciência tem algumas explicações diretas em muitas tecnologias e facilidade que se encontram à nossa disposição para desfrutarmos de tudo que ela vem descobrindo e que se deslumbra aos olhos de quem se depara com esses eventos fantásticos.Entendemos que é assim que funciona a ciência, através de pesquisas de toda a natureza, visando outras descobertas importantes, mormente no campo da medicina, onde algumas doenças ainda não tiveram a chance de recuperação integral, mesmo com todos os recursos de que dispõe o mundo nesse sentido, porém, com esperança de que em um futuro não muito distante, seja descoberta alguma fórmula para combatê-las de uma vez por todas.No caso da viagem à Lua, temos a ressaltar que a estrutura que levou o homem à sua conquista, tem contribuído para algumas descobertas técnicas e desenvolvimento que se alinham a um mundo moderno e que seja de novas conquistas para incrementar a própria evolução indispensável ao meio cultural.Estão dentro desse contexto os celulares e máquinas avançadas, onde compreendem um progresso dos mais efetivos, principalmente quanto aos aparelhos já mencionados, onde as pessoas se comunicam com o mundo inteiro, fortalecendo o laço de amizade dos mais intensivos, justamente pela força da evolução, contemplando com toda a eficácia este mundo moderno que habitamos.Torna-se importante lembrar que a comemoração da chegada do homem à Lua acontece em um momento que existem questionamentos sobre a evolução, teorias e descobertas da ciência. Que venham ao encontro de todos que desejam e aspiram por um mundo em que os homens se entendam, evitando conflitos e ameaça de guerras nucleares entre um país e outro.Há algumas descrenças em torno dessa conquista da Lua, muitos achando que foi um esquema manipulado pelos americanos com a bandeira americana encravada em solo lunar, porém, com esse evento, a imprensa e outros noticiários ganharam destaque, divulgando aquele grande acontecimento.O questionamento é natural e faz parte do próprio esquema humano, além de contribuir para nossa evolução, já que é essencial ao progresso em todos os sentidos com novas conquistas e que sejam para o bem da humanidade, através da experiência para se chegar ao aperfeiçoamento dessas descobertas em prol do mundo inteiro.É evidente que a evolução tem seu preço, pois sempre há os riscos que a ferem, que é a qualidade de vida do ser humano com menos poluição e menos doenças contraídas por ele, onde as vacinas se tornam cada vez mais extensivas como prevenção contra essas doenças que vêm aparecendo em todo o país e no mundo inteiro.Afinal, a ciência está a serviço do homem, além de contribuir para diversas finalidades, portanto, os conflitos devem ser deixados de lado, dando ênfase às necessidades prioritárias que compreendem um mundo mais fraterno e comprometido com o bem-estar de toda a população, já que o homem é dotado de inteligência, mas essa inteligência foi concedida por uma força suprema, a força do Criador.Que as conquistas de evolução sirvam para dar melhor qualidade de vida, incorporando-se ao zelo que ela nos concede, que é o direito de respirar e aspirar este ar que a natureza nos presenteia no dia a dia de nossa existência, envoltos nas aspirações e desejos de cada um progredir e levar avante suas aspirações, lastreadas pela firmeza da fé e de pensamentos positivos.É de se esperar que os dias futuros sejam contemplados com novas mentalidades e novas ideias comprometidas com as grandes invenções científicas e com as grandes conquistas, tal como essa que foi a chegada dos americanos ao solo lunar.