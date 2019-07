Fábio Ferrari

publicado em 03/07/2019

A acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), descrita há mais de 2.000 anos pelos chineses. O objetivo da técnica é estimular os meridianos de energia existentes no corpo (pontos de acupuntura), fazendo com que o organismo reaja aos estímulos liberando algumas substâncias internas (endógenas), como a serotonina, a B-endorfina, a dinorfina e outros neurotransmissores; apresentando benefícios no alívio da dor, melhora da função dos órgãos, vísceras, glândulas e equilíbrio emocional. Na Medicina Tradicional Chinesa, a acupuntura é uma poderosa ferramenta para manter ou trazer a saúde perdida aos pacientes. Em especial aos pacientes acometidos de câncer, a acupuntura pode auxiliar, servindo como um complemento ao tratamento convencional. Na grande maioria, durante o tratamento oncológico (quimioterapia, radioterapia, cirurgia), podem provocar o aparecimento de efeitos colaterais. Recentes pesquisas vêm comprovando que a acupuntura pode ajudar aos pacientes com câncer, minimizando ou abolindo os efeitos colaterais indesejáveis, como a náusea, o vômito, a diarreia, a dor, entre outras queixas. São vários os benefícios já comprovados no tratamento com acupuntura, é importante que o paciente antes de iniciar o tratamento de acupuntura, tire as possíveis dúvidas para assim poder otimizar os resultados obtidos.