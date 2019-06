Grazi Cavenaghi

publicado em 30/06/2019

Conversando com algumas pessoas que trabalham juntas na mesma empresa, ouvi infinitas reclamações: muita pressão, fofocas, “puxa-sacos”, prazos curtos, faltas constantes dos funcionários, gestor que não tem autorresponsabilidade, que reclama, que não incentiva, que aceita e faz fofocas, que assedia...E assim foram dezenas de relatos sobre o dia a dia da empresa.

Todos eles afirmavam que se não precisassem daquele salário já teriam pedido as contas. Que estão todos doentes, tristes e desmotivados! Que a rotatividade é grande, pois quem entra não consegue se adaptar e os mais velhos de casa, assim que conseguem outro emprego, pedem demissão.

Puxa! A todo momentos somos convidados a mostrar o nosso pior. As empresas são um vasto campo para mostrarmos a nossa “pior versão” de nós mesmos.

Imagina como é um local onde o melhor dia para o colaborador é a sexta-feira?

Perguntei para aquele grupo qual seria a solução. Todos disseram: demitir o gestor! Será? Será essa a virada de chave? Pode até ser! Tem muitas pessoas erradas em lugares errados! Há muitas pessoas que odeiam o que fazem e a melhor solução para elas é se acharem onde possam exercer sua função com amor. Libertam-se e deixam a empresa livre para novas experiências e maiores resultados. Pessoas felizes geram resultados incríveis!

Um deles então disse que o remédio seria com certeza acabar com o poder, acabar com isso que alguns usam como “arma”. Essa seria a maior prova de amor e a melhor maneira de envolver os funcionários. Usar uma gestão baseada em resultados, porém com respeito, amor, transparência e autorresponsabilidade.

Infelizmente as empresas somente refletem o mundo aqui fora. Somos lá o reflexo do que somos aqui.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Que tal quebrarmos essa “cadeia” e usarmos a segunda de manhã para o “happy hour”?

Conecte-se toda manhã com o seu melhor, com o que você pode fazer olhando para a sua “melhor versão”. Observe o que acontece na semana. Talvez você possa enxergar o melhor do outro. Olhe para o outro, tenha empatia. Decida que todas as horas são de “happy hour”.

Decida fazer a sua parte, com amor e respeito, com liberdade e leveza, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +