As lesões de Neymar Junior na visão da medicina chinesa

publicado em 11/06/2019

O nosso camisa 10 da seleção brasileira Neymar Jr., desde 2016 vem sofrendo seguidas lesões no pé e tornozelo direito. Eu tenho uma resposta para isso, ou melhor, a Medicina Tradicional Chinesa explica. Porem antes quero fazer um breve retrospecto do Neymar Jr., sem contestar o talento dele como jogador, Neymar teve um grande avanço como atleta, porém infelizmente vários tropeços, sempre foi alvo de críticas e comentários, tanto no meio profissional como no pessoal.

Nos últimos dias, o que mais se comenta nos meios de comunicações e rodas de conversa é sobre o episódio entre ele e a modelo Najila Trindade; longe de mim em querer julgar o certo ou errado nessa história, deixo para os competentes no assunto. Oque compartilharei, é a relação entre as seguidas lesões do pé direito com o estado emocional do atleta; na visão da Medicina Tradicional Chinês, as doenças ou acidentes no lado direito (yin) do corpo, geralmente estão correlacionadas ao hemisfério cerebral esquerdo em desequilíbrio. No homem (yang) significam conflitos com mulheres, ou situações problemáticas arquivadas e não resolvidas com: mãe, sogra, patroa, irmã, namorada, esposa, filha ou outra mulher que vem exercendo poderes sobre suas emoções. No caso do Neymar Jr., vários ocorridos entre ele e seus amores (Carol Dantas, Bruna Marquezine e Najila Trindade). Para obter a cura do corpo e livre da psicossomatização, é trabalhar a autorreflexão, trazendo o equilíbrio do Yin-Yang, deve se conhecer os motivos dos conflitos existentes no relacionamento ou convívio.