Maria Helena Ferramola

publicado em 06/04/2019

Nos últimos 60 anos, três gerações marcaram época e mudaram os valores e o jeito da sociedade pensar. A partir de 1995, teve início ao que se chama de quarta geração, na qual prevalece a informatização e os relacionamentos em rede. Houve no mundo do entretenimento um bombardeio, que se manifesta a favor da extinção de qualquer vestígio dos valores das gerações anteriores, instalando-se assim a desumanização das relações familiares, rompendo com a hierarquia e, consequentemente, com o respeito aos papéis exercidos com autoridade.

Este 4º Princípio Básico de Amor-Exigente, “Pais e Filhos não são iguais”; “Professores e alunos não são iguais”; “Eu e você não somos iguais”, nos lança a boia salva vidas da revalorização, dizendo-nos que a família precisa assumir a sua missão educadora. É preciso haver diferenças na estruturação das inter-relações sociais, para que a família, a escola e a sociedade tenham no ato de educar a busca da conexão com os reais valores e papéis definidos, que jamais sairão de moda.

Como pais, nos é dado o dever de ser orientadores, guias e legisladores, responsáveis pelas regras e limites, cuja finalidade é dar a segurança que gera a disciplina e o amor firme, que protejam e valorizem seus educandos. Para mostrar caminhos é preciso que os pais planejem e definam os alvos da família, sem temer os filhos, livrando-os da doença, da adicção, da coleira digital e de tudo mais que os impeça de crescer como pessoas. Regras e valores derrubam a rebeldia, a agressividade e todos os comportamentos disfuncionais. À medida que nos esforçamos para dar conta das mudanças necessárias, influenciamos através de nossa autoridade, da vivencia da espiritualidade como base, toda estrutura, não só familiar, mas sim de tudo que nos envolve e rodeia.

Somente a autoridade competente nos leva ao verdadeiro Amor Exigente, no qual o respeito é troca que se aprende e se desenvolve, gerando uma comunhão em que é possível viver e conviver baseado em direitos e deveres. O pai tem que ser pai, para que o filho seja filho. Somos nós os modelos de nossos filhos e o modelo para o Amor-Exigente, não é uma maneira de educar, é a ÚNICA! Funções diferentes e responsabilidades diferentes levam nossos filhos em busca de sua verdadeira identidade, levam a família à conquista da confiança, da coerência e ao AMOR inserido na cadeia hierárquica, que traz a valorização do ser e acaba com o subjugar, com a injustiça e nos garantem a ordem e a harmonia, para o presente e o futuro, inserido sempre num novo saber e num novo sentir!

