Grazi Cavenaghi

publicado em 13/01/2019

Você já teve ajuda de alguém em sua vida?

Arrumou um trabalho por indicação de outra pessoa?

Casou-se porque algum amigo lhe apresentou alguém?

Fechou algum negócio por indicação de outra pessoa?

Imagine que cada “abismo”, cada “mar revolto”, que você enfrentou no seu caminho foi necessário uma ponte para atravessar. Por quantas pontes já passamos?

Em muitos momentos da vida nos deparamos com situações que parecem muito difíceis. Como é bom quando pessoas nos ajudam, quando são pontes em nossa vida. Cada vez que ajudamos alguém temos de volta essa energia. É a famosa lei do retorno. Para que isso aconteça precisamos ter a consciência que somos melhores quando fazemos juntos, que a visão do outro pode nos ajudar, que a mão do outro pode nos ajudar a seguir, que podemos nos complementar.

Precisamos uns dos outros, somos uma rede. E as redes se fortalecem quando o espírito do ganha/ganha prevalece. As relações não se sustentam no ganha/perde, no final, elas acabam. Imagine alguém que contrata seus serviços e na negociação você acaba fazendo um valor muito abaixo do mercado. Terá ânimo para atender com excelência?

Fazer do ganha x ganha um hábito é muito treino e coragem. Você precisa entender seu valor e o valor do outro.

Precisamos nos abrir para o outro. Na vida e em todos os momentos precisamos enxergar a troca, precisamos cooperar.

Ser ponte abre caminhos. Como aquela frase clássica “Precisamos ser pontes e não muros”.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Em quais situações você foi ponte esses dias? E em quais você exerceu o olhar do ganha/ganha? Permita-se ser ponte e exercer o olhar da abundância. O mundo pode ser melhor se nos ajudarmos.

E creia que ser ponte e pensar sempre que todos devem ganhar é possível.

Acredite que você pode e parta para a ação, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +