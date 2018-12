Nasser Gorayb (709)

publicado em 21/12/2018

Não fosse trágico, o que vem acontecendo no nosso país seria considerado como piada de mau gosto. E, para lembrar, o custo Brasil está ficando alto demais para os padrões do país, alguém precisa modificar isto, dar um basta em exageros, difícil de acontecer.

O que aconteceu na quarta-feira é um indício das dificuldades para se acertar o país. As próximas eleições municipais serão o grande teste para a continuidade do nosso sistema democrático, pois, ninguém quer perder definitivamente as boquinhas. Ainda vai aparecer muita mágica por aí, assim pensa o articulista. Que não apareçam truculências.

Mas, façamos o seguinte, vamos falar de convivência e de respeito ao próximo, assunto que se assenta bem para um final de ano.

O noticiário nesses nossos tempos está muito rápido, notícias dos mais variados calibres que fazem alteração no humor das pessoas. Estamos vivendo dias complicados, o planeta todo também.

A economia do nosso Brasil está em baixa, a maioria das pessoas está com o orçamento encurtado e isto encurta o humor.

Os políticos que saem, perdedores de eleição, porque não entenderam nada do povo, serão substituídos por outros que também estão entendendo pouco. Alguns eleitos pensam que entenderam e vão ter de esperar as próximas eleições para conferir se estão certos. Só o tempo para nos ensinar verdadeiramente como serão os novos tempos, isto pode levar muitos anos. Não é hora de procurar culpados, é hora de buscar boas soluções, a educação e a boa convivência precisam prevalecer. Para o bem de toda uma população é hora de união de esforços e não de briguinhas partidárias. Uma reforma política viria bem a calhar. Começar tudo de novo, democratizar os partidos e conseguir participação popular.

As religiões que respeitam o Natal, e os costumes mundiais que comemoram o ano novo pregam a união das pessoas, o respeito mútuo e o desejo de bons dias futuros para todos. O momento de fim de ano com suas comemorações é uma ótima oportunidade para o congraçamento, tanto dos que pensam iguais, quanto dos que pensam diferente. Existe uma frase de Saint Exupery que se encaixa bem nesse contexto de pensamento: “a verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca.”

Não podemos deixar que notícias que se propagam pelos telefones estraguem amizades, afinal não temos certeza se são falsas ou não.

Mas, enquanto os “vestais”, de todos os níveis, não se movimentam para que o nosso Brasil seja pacificado, façamos nós aqui de Votuporanga um congraçamento de amizades, pratiquemos com carinho o respeito.