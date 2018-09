Catarina Oleis

publicado em 13/06/2018

Dados da Organização Mundial da Saúde dão conta de que o Brasil possui perto de 12 milhões de pessoas deprimidas - é o país mais deprimido da América Latina.

E isso com todo esse samba, carnaval, futebol e churrasco!

E funk, e sabe lá mais o que, meu Deus.

Pois é.

Mas o caso é que eu tenho sérias razões para desconfiar de que esses números não retratam exatamente a realidade.

Dia desses, vim a saber que uma pessoa, que eu julgava a mais paciente e calma do planeta, a quem inúmeras vezes perguntei: como você aguenta? Você não se irrita? - usa calmantes há muitos, muitos anos. E dos fortes, hein!

Então. Daí que refleti que, até por vaidade, deve ter muita gente por aí tomando seu remedinho às escondidas, e posando de personalidade maravilhosa – um doce, um anjo, uma fofa – e por aí vai...

O fato incontornável é que vivemos hoje uma vida pra lá de miserável em termos de qualidade: por mais dinheiro que se tenha, você vai estar rodeado de violência e miséria por todos os lados: o planeta é um só e está lotado de gente: os recursos que já são poucos, diminuem a olhos vistos dia a dia; exige-se mais e mais trabalho, de quem já não tem saúde pra trabalhar. A vida vai a reboque. E a um custo cada vez mais alto.

Exaustas, as pessoas aceitam de bom grado o primeiro remedinho que as faça parar de angustiar-se. E habituam-se, afinal, onde mais encontrar amparo?

Num mundo girando à velocidade da luz, atrás de recursos que não existem mais, com milhões de famintos e infelizes usados unicamente para a sanha consumista, onde encontrar uma mão amiga? Ou ao menos, não extorsiva?

O fato incontornável é que o “salve-se quem puder”, nunca foi tão cruamente escancarado, ao menos não na sociedade “civilizada”; sim, pode-se imaginar que na idade da pedra as coisas fossem, de fato cruentas – mesmo, principalmente quando não havia o fogo -, mas com toda certeza ninguém era pressionado a ter sua caverna própria em condomínio de alto padrão, o javali ou o cavalo do ano e mamutes congelados no freezer de última geração.

A velocidade, o individualismo exacerbado desta época, trouxeram a angústia de que não se está mais dando conta.

Uma maratona em que só há perdedores.

E milhões que se negam a dar o braço a torcer à realidade, tão evidente, e tão hipocritamente escamoteada.