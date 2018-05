Grazi Cavenaghi

publicado em 20/05/2018

Você vive pedindo para ganhar na Loteria? Para encontrar um marido ou uma esposa, lindo, compreensivo e que irá te amar eternamente? Para que um emprego excelente caia no seu colo?

Quais são os seus pedidos diários? Lista extensa?

Todos sonhamos com riquezas… Mas quais seriam as bases delas? Como nos preparar para quando elas chegarem? Lembrando aqui que tudo tem um preço, nada “cai no nosso colo”.

Napoleon Hill, no livro A Chave Mestra das riquezas, traz alguns importantes pilares para nossa preparação. Essa semana veremos seis deles:

Atitude mental positiva: nossa mente atrai tudo que pensamos! Ela é um imã. Portanto, ver o lado bom em tudo, irá atrair o bom. Essa visão é a mais importante delas, a que ajuda a abrir a porta de todas as riquezas. Observe no seu dia quando as coisas começam dar certo, tudo flui na mesma energia. O inverso também, lembra daquela fala comum: “Acordei com o pé esquerdo hoje”?

Foque na solução em tudo que acontece. É simplesmente sair do olhar nos problemas, nos culpados, nas tragédias, e o voltar o foco para o “como vou mudar isso”? Cada vez que escolho ver o negativo, ele se expande.

Lembrando que ter uma atitude positiva não é “uma atitude romântica e fantasiosa”! Pensando somente, nada acontece! É ter atitude! É ter ação! Retomando aqui, que a atitude positiva não nos isenta dos problemas, eles continuarão acontecendo, o que irá mudar somos nós e como lidamos com isso.

Saúde: ter uma boa saúde mental e física. Equilíbrio em tudo que entra na mente e na nossa boca.

Libertação dos medos: o medo nos paralisa, é como um veneno na nossa vida. Ele nos prende.

Harmonia nos relacionamentos humanos: e ela começa com nós mesmos. Só estando bem comigo, posso me conectar com os outros.

Capacidade de ter fé: ela a base da realização. É onde o impossível se torna possível. Lembrando que fé sem ação não tem resultados.

Disponibilidade para compartilhar nossas dádivas: quando chegamos nesse nível podemos sentir uma felicidade incrível. Compartilhar é multiplicar o que temos. Jogar para o universo as coisas boas que ele traz, fará ele nos trazer para infinitamente mais. É a lei da ação e reação.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Dos seis pilares, qual deles você mais necessita trabalhar agora? Escolha um e foque nele! Trabalhe ele! Invista nele! Faça mudanças pequenas! Aja!

Se prepare para a abundância de riquezas que a vida tem, e assim, no momento que cada uma chegar, estaremos preparados, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +